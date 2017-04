Kim Kardashian: Ihr imposantes Hinterteil gibt's als Luftmatratze

Freitag, 07. April 2017, 18:03 Uhr

Den üppigen Po von Ich-Darstellerin Kim Kardashian (36) gibt es jetzt endlich auch zu kaufen und das für „nur“ 98 Dollar (umgerechnet etwa 92 Euro)! So viel kostet nämlich deren aufblasbares Hinterteil – als Luftmatratze pünktlich zur Sommerzeit!

Welcher Fan der Gattin von Rapper Kanye West (39) wollte „dem berühmtesten Po der Welt“ nicht schon immer so nah kommen? Näher geht es wohl nicht mehr, als seinen eigenen Hintern auf die fiktiven luftaufgeblasenen Pobacken des ‚Keeping Up With the Kardashians’-Stars zu betten – komplett übrigens mit knappen schwarzem String-Tanga, der bei so viel Volumen fast untergeht.

Wie groß das schräge Gebilde tatsächlich ist (ob nur für 1, 2 oder gar 4 Personen), ist leider noch unbekannt, denn die Maße sind leider nicht angegeben. Wenn es – im wahrsten Sinne des Wortes – dann doch SO imposant ist, wie es auf dem Bild im Onlineshop daherkommt, dürfen sich die stolzen Erwerber sicher auf ein ganz besonderes Sommer-Erlebnis freuen… Jeder, der seine Runden im Schwimmbad oder höchsteigenen Pool demnächst auf der neuesten Geschäftsidee des Reality-TV-Stars ziehen möchte, kann das schräge Teil in ihrem Onlineshop ‚kimoji.com’ bestellen. (CS)