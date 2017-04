Mando Diao: Das hier ist der Vorbote zum neuem Album "Good Times"

Freitag, 07. April 2017, 21:50 Uhr

Als ersten, musikalischen Vorboten auf ihr neues Studioalbum “Good Times“, das am 12.Mai erscheinen wird, veröffentlichen Mando Diao heute ihre neue Single “Shake“ inklusive Video. Einen Tag vor der Album-Veröffentlichung kommen die fünf Schweden für eine ausverkaufte, Record-Release-Show nach Berlin. Bestätigt sind Auftritte beim Hurricane Festival (Scheeßel) und Southside Festival (Neuhausen ob Eck) vom 23.06.-25.06.2017.

Foto: Charlie Jung/BMG Rights Management

Mando Diao sind eine der erfolgreichsten, europäischen Rock-Bands der letzten Jahre und veröffentlichen nun bereits ihr achtes Studioalbum. Nach dem Release ihres Debüts “Bring ‚Em In” (2002), gelang den Schweden 2006 mit “Ode To Ochrasy“ der Durchbruch, gefolgt von internationalen Erfolgen wie der Hit-Single “Dance With Somebody” aus ihrem Platin-Album “Give Me Fire!” (2009), welches auch in Deutschland direkt auf Platz #1 der Charts landete.

Bislang haben Mando Diao mehr als 1,5 Mio. Tonträger verkauft und spielten fast 1500 Konzerte in über 30 Ländern sowie zahlreiche Festivals als Headliner.