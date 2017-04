Bachelor Oliver Sanne wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht

Freitag, 07. April 2017, 18:25 Uhr

Oliver Sanne musste sich am Donnerstag (6. April) wegen Trunkenheit am Steuer vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten. Der Bachelor von 2015 war letztes Jahr im September dabei erwischt worden, wie er unter Alkoholeinfluss Auto gefahren war.

Nico Schwanz: Küsschen für Oliver Sanne. Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Um 6.34 Uhr fiel er den Polizisten mit seinem Citroën auf der Heinrich-Heine-Allee in der Düsseldorfer Innenstadt auf. Der Rosenkavalier musste sich daraufhin einer Blutprobe unterziehen. Mit 1,56 Promille war er auf den Straßen unterwegs gewesen. Da der 30-Jährige Strahlemann, der jetzt Potenz-Pillen verkauft, Einspruch gegen den Strafbefehl eines neunmonatigen Führerscheinentzugs und einer Geldstrafe von 1600 Euro einlegte, wurde die Geschichte erst jetzt öffentlich. „Sicher, es war eine idiotische Aktion“, gestand der Frauenschwarm gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung und hatte auch eine Erklärung für den Vorfall: Er habe nach fünf Rücken-Operationen sehr starke Schmerztabletten nehmen müssen.





„Dass ein paar Gläser Bier oder Wein am nächsten Morgen dann noch so wirken, war mir nicht bewusst“, so der ehemalige Mr. Germany weiter. Nach seinem Führerschein-Entzug habe er nicht mehr als selbstständiger Fitness-Trainer arbeiten können und sechs Monate keine Einnahmen gehabt.

Erst seit dem 15. März habe er wieder beruflich tätig werden können. Er arbeite mittlerweile im Vertrieb und nebenbei sowohl als TV-Moderator als auch als Model. „Ich brauche den Führerschein“, besteht er aber trotzdem weiterhin. Für Oliver Sanne, der wegen Geschwindigkeitsüberschreitung bereits Punkte in Flensburg hat, machte Richterin Dr. Brecht keine Ausnahme. „Sie sind intelligent, können einen Beipackzettel lesen. Jeder weiß, dass Alkohol und Medikamente nicht zusammen gehören“, begründete sie ihr Urteil. Der Kuppel-Kandidat darf also bis Ende Juli weiterhin nicht hinters Steuer.