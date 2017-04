"Star Wars 9" schon in Planung?

Freitag, 07. April 2017, 8:19 Uhr

Der achte Teil der Kult-Filmreihe „Star Wars“ ist noch nicht in den Kinos, da wird der nächste Teil schon geplant. 2019 soll es den neunten Film geben.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Nach ‚Star Wars Episode 8: The Last Jedi‚, der im Dezember 2017 auf die Leinwand kommen soll, ist bereits 2019 als Erscheinungsjahr für den nächsten Streifen der beliebten Reihe angepeilt. Laut ‚My Entertainment World‘ ist eine Notiz zum nächsten Casting-Aufruf aufgetaucht, die verschiedene Casting-Drehs im Juli 2017 auflisten soll. Offiziell wurde ein nächster Teil noch nicht bestätigt, aber laut dem Magazin ‚Deadline‘ sollen die Dreharbeiten ohnehin erst in ca. einem Jahr beginnen.

Auch der Titel ist noch unbekannt. Allerdings steht schon fest, dass Colin Trevorrow Regie führen wird. Trevorrow war bereits der Regisseur für Leinwand-Riesen wie ‚Jurassic World‘. Im Januar sagte er bereits: „Ich möchte einfach die Erfindung und die Kreativität von George Lucas erfassen, die er da hinein gebracht hat. Als er ‚Star Wars‘ gemacht hat, dachten die Leute, es sei verrückt. Aber es ist die großartigste Geschichte, die jemals erzählt wurde.“ (Bang)