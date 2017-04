Verlosung: Keanu Reeves und Renée Zellweger in "The Whole Truth"

Freitag, 07. April 2017, 23:08 Uhr

Keanu Reeves, Renée Zellweger und James Belushi zählen zu den Stars des Films „The Whole Truth – Lügenspiel“. Jetzt ist das Drama für’s Heimkino erschienen. Und darum geht’s: Als er seiner Freundin Loretta Lassiter (Renée Zellweger) verspricht, ihren Sohn Mike (Gabriel Basso) vor dem Gefängnis zu bewahren, nimmt Strafverteidiger Richard Ramsay (Keanu Reeves), entgegen seiner Überzeugung, einen sehr persönlichen Fall an.

Foto: Eurovideo

Mike wird beschuldigt, seinen Vater Boone (Jim Belushi) ermordet zu haben. Er hat die Tat sogar gestanden, spricht aber mittlerweile kein Wort mehr – auch nicht mit seinem Anwalt. Doch während des Verfahrens kommen neue Details über Boone ans Licht und es stellt sich schnell heraus, dass fast alle Zeugen etwas zu verheimlichen haben. Das nutzt Ramsay aus, um einen Freispruch für seinen Klienten zu erwirken, denn darum allein geht es ihm.

Unterdessen stellt seine Assistentin Janelle (Gugu Mbatha-Raw) weitere Nachforschungen an und erhebt einen ungeheuren Verdacht…





klatsch-tratsch.de verlost zum Heimkinostart von „The Whole Truth“ 3 Blu Ray

Schreib uns bis zum 17. April 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „The Whole Truth“. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Foto: Eurovideo