Bella Hadid: Was geht da vor sich mit Model Jordan Barrett?

Samstag, 08. April 2017, 19:51 Uhr

Bella Hadid (20) wurde am Donnerstag mit dem australischen (ebenfalls) Model Jordan Barrett (20) in New York gesichtet. Bilder der ‚Daily Mail’ zeigen, wie die beiden gemeinsam aus demselben Auto ausstiegen, wobei das Männermodel „natürlich“ der Dame den Vorzug gab.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Da fragt man sich doch gleich: Läuft was zwischen ihnen? Barrett wurde zuvor schon mit einigen Damen, wie Lara Stone (33), Hailey Baldwin (20), Megan Blake Irwin (23) und Sahara Ray (24) in Verbindung gebracht, sei derzeit aber Single. Nachdem das für die jüngere Schwester von Model Gigi Hadid (21) seit ihrer Trennung von Sänger The Weeknd (27) ebenfalls gelten soll, gibt es jetzt Spekulationen um eine mögliche Liaison der beiden.

Am gleichen Tag wurde die 20-Jährige aber zuvor bereits spazierend mit einem anderen „mysteriösen Mann“ gesehen, wie sie sich gemeinsam eine Zigarette teilten. Bella Hadid scheint also, was Männerbekanntschaften angeht, derzeit „ganz schön rum“ zu kommen.

Welche davon ernst und welche harmlos sind, muss sich noch zeigen. Der Modezeitschrift ‚Elle’ zufolge habe die Ex-Freundin von The Weeknd (der aktuell mit Popstar Selena Gomez, 24 zusammen ist) übrigens ihrer früheren Flamme jetzt auf Instagram entfolgt. Miss Gomez musste in dieser Richtung schon Anfang dieses Jahres „daran glauben“, nachdem küssende Fotos des neuen Musiker-Paares aufgetaucht waren. Bella Hadid und der ‚Starboy’-Sänger hatten sich im November letzten Jahres voneinander getrennt. (CS)