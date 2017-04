Bibi, Julian Claßen und Leon Machère sind die Einflussreichsten im Netz

Samstag, 08. April 2017, 15:01 Uhr

Bianca Heinicke (Bibis Beauty Palace) und Leon Machère sind Deutschlands einflussreichste Persönlichkeiten im Social Web – plattformübergreifend kommunizieren sie am erfolgreichsten auf Facebook, YouTube und Twitter. Während Bibi auf YouTube und Twitter ganz vorne liegt, sichert sich der Rapper und Entertainer Leon Machère auf Facebook den ersten Platz. Das ist das Ergebnis der aktuellsten Social Media-Analyse der „Territory webguerillas“, Deutschlands führender Agentur für Social Media und Influencer Marketing.

Dicht hinter den beiden Siegern folgt Julian Claßen alias Julienco – der 24-Jährige ist bekanntlich der Lebenspartner von Bianca Heinicke und schafft es auf allen drei untersuchten Kanälen in die Top 3. Für die Analyse wurden die Facebook-, YouTube- und Twitter-Auftritte Deutschlands reichweitenstärkster YouTuber untersucht. Voraussetzung für die Teilnahme am Influencer-Ranking waren mindestens 2 Mio. YouTube-Abonnenten.

Untersucht wurden demnach die Accounts ApeCrime, Bibis Beauty Palace (Bibi verdient angeblich mindestens 110.0000 Euro monatlich), BULLSHIT TV, ConCrafter, Dagi Bee, DieLochis, Dner, Emrah !, freekickerz, GermanLetsPlay, Gronkh, iBlali, Julien Bam, Julienco, LeFloid, Leon Machère, PietSmiet, Simon Desue sowie ungespielt*.

Bei der Analyse wurde je nach Kanal verschiedene Leistungskennzahlen ausgewertet – darunter beispielsweise das Fan-Wachstum, Häufigkeit der selbst publizierten Posts sowie Reaktionen der eigenen Fans darauf. Diese wurden zu vier Kernwerten verdichtet und auf einer Skala von -1,0 (sehr schlecht) bis +1,0 (sehr gut) normiert: Aktivität der Influencer („Punch“), Größe und Aktivität der Community („Awareness“), Zustimmung der Fans in Form von Likes, Kommentaren und Shares („Applause“) sowie Viralität der geposteten Inhalte („Amplification“) – also, wie schnell sich die Posts der Influencer im Social Web verbreiten. (Ausgewertet wurden die Social Media-Auftritte im Zeitraum vom 01.02.2016 – 30.01.2017.)

Unangefochtener Sieger auf YouTube ist Bibis Beauty Palace. Mit einer sehr aktiven Fanbase und einem immensen Abonnenten-Wachstum erntet sie besonders viel Aufmerksamkeit auf der Videoplattform (+0,52). Auch wenn man die Interaktion ihrer rund 4,5 Mio. Fans mit den Videos und das Wachstum der Views betrachtet, landet die Kölnerin auf einem der vorderen Plätze im Ranking – allerdings hinter GermanLetsPlay (+0,53), Gronkh (+0,53) und freekickerz (+0,51).

Hierbei profitiert sie offenbar von ihrer steigenden Bekanntheit als Social Media-Star und Kosmetik-Produzentin, die eine echte Eigendynamik auf YouTube entfacht. Verglichen mit ihrer Konkurrenz findet man bei der Blondine nur wenige Videos auf ihrem Kanal – außerdem lädt sie auch seltener neuen Content hoch. In dieser Kategorie erzielt sie mit dem sechsten Platz (-0,42) gleichzeitig ihre schlechteste Performance.

Umgekehrt zeigt sich dadurch: Qualität schlägt Quantität – nicht die Anzahl der geposteten Videos macht den Erfolg aus, sondern die Qualität des Contents und die Passung mit den Community-Bedürfnissen!

Ein ähnliches Gesamtbild zeigt sich auf Twitter: Auch hier besetzt die Kölner Webvideo-Produzentin den ersten Platz. Im Gegensatz zu YouTube setzt sie hier aber eifrig eigenen Content ab: Mit dem Bestwert von +0,96 twittert kein anderer Influencer so viel wie Bibi. Auch erzielt sie hier – verglichen mit ihrer Konkurrenz – die größte Zustimmung auf ihre Postings. Ein fast perfekter Applause-Wert von +0,96 zeigt, dass sie mit ihren Tweet-Inhalten bei ihren über 1,5 Mio. Followern genau ins Schwarze trifft.

Ähnlich gut performt auf Twitter ihre ehemalige Busenfreundin Dagi Bee: Ein Gesamt-Wert von +0,78 katapultiert sie bei dem Kurznachrichtendienst auf Platz 2 – noch vor Biancas Partner Julian (+0,53).

Leon Machère besetzt allerdings den Facebook-Thron: Nicht nur, dass der Rapper auf Deutschlands reichweitenstärkstem Netzwerk die Krone trägt, auch Bibis Lover Julian zieht auf Facebook selbstbewusst an ihr vorbei. Mit einem Gesamtwert von +0,08 reicht es für Bibi auf Facebook nur für den dritten Platz. Der Sieger und der Entertainer Leon Machère hat seinen Erfolg (+0,22) dabei Bestwerten in Sachen Zustimmung der Fans (+0,99) und Viralität der Inhalte (+1,00) zu verdanken. Lediglich in den Kategorien Punch und Awareness schwächelt der 24-Jährige: Mit einem Wert von -0,50 postet Leon weniger Inhalte auf Facebook als seine Konkurrenz und erzielt dafür mit einer relativ kleinen Fanbase auch nur eine mittelmäßige Reichweite (-0,55). Eine Performance, die YouTube-und Twitter-Siegerin Bibi mit besseren Werten – und damit mehr Reichweite – zu überbieten weiß (Awareness: +0,55).

*Aufgrund fehlender Daten konnten die Accounts von ApeCrime (Twitter, Facebook, YouTube), Emrah ! (Twitter, YouTube), Leon Machère (Twitter, YouTube), freekickerz (Twitter), GermanLetsPlay (Facebook), Simon Desue (Facebook) sowie die YouTube-Kanäle von BULLSHIT TV, ConCrafter, DieLochis, Dner, iBlali und ungespielt nicht ausgewertet werden.