DSDS knallhart: Jetzt reden Alphonso Williams und Andrea Renzullo

„No Limits?“ Es gibt wohl doch Grenzen: Fans stehen vor dem größten Rätsel der DSDS-Geschichte. Der 54-Jährige Favorit Alphonso Williams verschwand vor den heute beginnenden Liveshows einfach so. Eine nachvollziehbare Begründung sucht man vergeblich und stützt natürlich die Spekulationen, das die Show und die Jury-Entscheidungen gescripted sein könnten.

Die Entscheidung teilte RTL via Homepage und auch Facebook mit – bislang ohne Angaben von Gründen. Da hieß es: „Benjamin Timon Donndorf, Alphonso Williams und Andrea Renzullo sind leider nicht dabei. Besonders bitter ist das für Andrea: Der Superstar-Anwärter musste wegen eines rechtlichen Problems kurz vor den Liveshows aussteigen.“ Dabei hatte Williams doch allerbeste Resonanzen bei den Auftritten beim Recall in Dubai erhalten!





Was folgte, war ein Shitstorm der Fans. Da hieß es u.a. auf Facebook: „Alphonso ist nicht mehr dabei? Nicht ernsthaft oder? Aber irgendwie war es ja klar, die älteren bekommen keine Chance, dann kann man sich das ‚No Limits‘ auch sparen.“ Eine andere Userin schrieb: „Was soll das? Wollt ihr das Publikum verarschen? 3 Schlagersängerinnen, ein schlechter Armando, ein Noah aber kein Alfonso und kein Andrea. Hackts bei euch oder was?“

Schleierhaft bleibt, wie die Entscheidung überhaupt zustande kam. Eine RTL-Sprecherin erklärte heute auf Anfrage von klatsch-tratsch.de: „Wir können die Enttäuschung der Fans verstehen, doch wir können leider nicht jeden Kandidaten mit in die Liveshows nehmen und werden uns auch in der ersten Show wieder von einigen verabschieden müssen.“ Schade für den talentierten Mann! Aber vielleicht klappts auch so.

Der Sänger aus Wiefelstede bei Oldenburg erklärte gestern auf seiner Facebookseite: „Wie ihr nun alle wisst, habe ich es leider nicht in die Live-Shows geschafft. Obwohl ich immer 4x YES der Jury hatte, war es die Entscheidung von RTL. Manche finden es berechtigt und manche nicht. Dennoch war es eine prägende Erfahrung und mein Weg als Sänger wird nach wie vor weiter gehen.“ Als Zuschauer will Williams heute Berichten zufolge jedenfalls nicht teilnehmen.

Und was ist mit Andrea Renzullo, dem anderen Pechvogel? Der erklärte heute tieftraurig in einem Facebook-Video die Gründe seines plötzlich Endes bei DSDS: Andrea wollte einen Management-Vertrag auflösen, darf es aber nicht, sondern muss die vereinbarte Vertragszeit einhalten.

Die Top 13 Kandidaten:

Armando Sarowny (26) selbstständiger Event Manager aus Mainz

Alexander Jahnke (29) Groß- und Außenhandelskaufmann aus Hannover

Angelika Ewa Turo (28) Hausfrau und Mutter aus Duisburg

Chanelle Wyrsch (20) Schlagersängerin/Bürokauffrau aus Zug (Schweiz)

Duygu Goenel (22) Studentin aus Duisburg

Ivanildo Kembel (40) Sänger aus Amsterdam

Maria Voskania (29), Studentin und Sängerin aus Würzburg

Matthias Bonrath (20) Rettungssanitäter aus Bochum

Mihaela Cataj (24) Kellnerin aus Rosenheim

Monique Simon (21) Barkeeperin aus Köln

Noah Schärer (16) Schüler aus Horgen, Schweiz

Ruben Mateo (20) Student aus Brühl

Sandro Brehorst (18) Schüler aus Werne

