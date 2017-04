Elyas M'Barek und "Fack Ju Göhte 3": Sexy Instagram-Pic

Samstag, 08. April 2017, 17:59 Uhr

Elyas M’Barek (34) gilt ja allgemein als der heißeste Mann in Deutschland. Die männliche Sexbombe postete jetzt auf Instagram ein Foto, dass diesem Ruf nur gerecht wird. Der „Fack Ju Göhte“-Star zeigt sich darauf komplett oben ohne, feucht und frisch aus der Dusche. Lecker!

Lachen mit Co-Star Jella Haase: Elys M’Barek. Foto: Starpress/WENN.com

Ach, da will man doch einfach Handtuch sein! Auf seinem Instagram-Account beschenkte Elyas M’Barek seine Fans gerade mit einem Bild von sich, wie er aus der Dusche kommt. Endlich sieht man mal wieder in Nahaufnahme, was man sich sonst nur vorstellt. Seinen harten, leckeren Waschbrettbauch. Zu dem sexy Bildchen schrieb der wohl begehrteste (Wieder-) Junggeselle Deutschlands: „Es darf wieder gerubbelt werden!“. Okay, also wenn er so direkt fragt, würde sich sicher die eine bzw. der eine oder andere freiwillig melden, ihm dabei mit vollem Körpereinsatz zur Hand zu gehen.

Mr. Sexy ist gerade wieder voll eingebunden in die Dreharbeiten zum dritten Teil des Kinohits „Fack Ju Göhte“. Deswegen hat er sch wohl auch wieder in Form gebracht. Gedreht wird in seiner Heimatstadt München, wo er auch immer noch wohnt. Fragt sich nur wie lange noch, denn wie jüngst bekannt wurde, kaufte er sich gerade ein ganzes Haus mit fünf Etagen und Dachgeschoss-Wohnung in Leipzig. Steht da etwa ein Umzug an?