Kourtney Kardashian und Scott Disick wieder mal ein Paar?

Samstag, 08. April 2017, 12:36 Uhr

Kourtney Kardashian und Scott Disick machen gerade gemeinsam als Eltern Urlaub auf Hawaii. Die brünette Schönheit und der 33-jährige Fernsehstar hatten sich 2015 nach einem ewigen Auf und Ab getrennt. Jetzt sieht es so aus, als würden sie ihre Konflikte beiseite legen, um zusammen mit ihren drei Kindern Mason (7), Penelope (4) und Reign (2) den Urlaub zu genießen.

Am Freitag (7. April) veröffentlichte der ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Star jedenfalls auf Instagram ein Foto, das die beiden als Paar vor einer üppigen grünen Landschaft zeigt. Darunter schrieb die 37-Jährige: „MOM und DAD versuchen sich wieder als Eltern.“ Kourtney und Scott hatten sich darauf geeinigt, das Sorgerecht für ihre Kinder trotz der Trennung zu teilen. Scott gab dem Magazin ‚People‘ gegenüber zu, dass er sich nicht erklären kann, warum die beiden das so gut bewerkstelligen. Er sagt: „Ich weiß nicht, ob wir einwandfrei sind. Aber wir haben nie Negativität zwischen uns. Wir haben den Übergang sehr reibungslos hinbekommen. Gott sei Dank ist es uns immer noch möglich, einander zu sehen, Jeder ist auf seine Weise glücklich. Ich klopfe dreimal auf Holz, dass es so bleibt.“

In einer Episode der Reality-Show hat Scott kürzlich gestanden, dass er Kourtney immer noch liebt, auch wenn es keine Aussicht auf Versöhnung als Paar gibt. Er gab preis: „Ich habe das Gefühl, dass ich nie über sie hinweg sein werde. Sie ist die Liebe meines Lebens. Ich versuche jetzt einfach für sie da zu sein, auch wenn es nicht danach aussieht als würde das von ihr anerkannt werden. Ich hoffe nur, dass sie eines Tages versteht, dass ich niemals mit einer anderen zusammen sein möchte“, fügt er hinzu. (Bang)