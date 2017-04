Lamar Odom schwärmt"ganz klar" für Jennifer Lopez

Samstag, 08. April 2017, 8:39 Uhr

Lamar Odom schwärmt für Jennifer Lopez. Der 37-jährige ehemalige NBA-Star ist derzeit Single, nachdem er im letzten Jahr endgültig von Khloé Kardashian geschieden wurde. Nun hat er zugegeben, dass der Star, für den er am meisten schwärmt, die ‚Shades of Blue‘-Darstellerin ist.

Auf die Frage, für welchen A-Prominenten er schwärmt, antwortet Lamar: „Ganz klar, J. Lo.“ Die 47-jährige ‚Love Don’t Cost a Thing‘-Hitmacherin ist zur Zeit allerdings angeblich mit Baseballstar Alex Rodriguez zusammen. Während er sich wahrscheinlich keine großen Hoffnungen zu machen braucht, bei seinem Schwarm aktuell landen zu können, ist er auf halbem Weg, andere seiner Träume zu erreichen. Auf die Frage, welches seine Kindheitsträume waren, sagt er: „Ich wollte schon immer Profi-Basketballspieler werden, und ich wollte immer Kleidung entwerfen. Ich habe keine Ahnung, wie man Fashion macht.“

Trotz des Wunsches, eines Tages sein eigenes Mode-Label zu betreiben, spart Lamar derzeit nicht für sein Vorhaben. Er zieht es vor, sein Geld für andere Dinge auszugeben. ‚Us Weekly‘ erzählt er, dass er am liebsten mit seinen Goldzähnen protzt.

Außerdem gab er vor kurzem zu, dass er es bereut, untreu gegenüber Khloé Kardashian gewesen zu sein. Der ‚Keeping Up with the Kardashians‘-Star und er hatten sich im Jahr 2013 getrennt. Als Grund machte er den Bekanntheitsgrad und die Aufmerksamkeit, die die Beziehung bekam, verantwortlich. Dadurch bekam er Angebote von Frauen, die sich sonst nicht für ihn interessiert hätten.

Dem Magazin ‚US Weekly‘ sagte er: „Es hat Toren geöffnet, die mir sonst verschlossen geblieben wären. Frauen sprachen mich an, die mich aus dem Fernsehen kannten, die aber noch nie Basketball gesehen haben. Sie kamen von überall. Ich bereue es sehr, dass ich als verheirateter Mann zahlreiche Affären hatte. Ich wünschte, ich hätte meine Hosen anbehalten.“