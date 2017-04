"Let's Dance": Zwei Mal 30 Punkte - und überraschende Baby-News!

Samstag, 08. April 2017, 9:20 Uhr

Gestern (7. April) bei ‚Let’s Dance‚ gab es gleich zweimal 30 Punkte und eine besondere Verkündung. Den Auftakt der vierten Live-Sendung machte Kurvenmodel Angelina Kirsch. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató ernteten sie für ihren Live von der Jury 27 Punkte.

Anni Friesinger-Postma und Erich Klann sind ausgeschieden. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Motsi Mabuse zeigte sich total begeistert: „Dein Ausdruck ist deine Kraft. Du bist so frei, und du gibst alles. Dein Jive war toll, aber Tanzen ist nicht nur Schritte, es ist deine Persönlichkeit.“ Großen Jubel gab es auch beim Auftritt von Comedian Faisal Kawusi, der zu ‚Schüttel Deinen Speck‘ von Peter Fox eine heiße Samba aufs Tanzparkett legte. Die Jury gab 22 Punkte.

Als absolute Top-Favoriten der RTL-Tanzshow gelten Gil Ofarim und Vanessa Mai. Der Musiker holte zum dritten Mal die Höchstpunktzahl. Die Schlagersängerin zeigte sich bei ihrem Contemporary zu ‚All Of Me‘ von John Legend extrem sexy und bekam dafür auch die volle Punktrausbeute.

Isabel Edvardsson und Maximilian Arland. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Am Ende gehen musste Anna Friesinger-Postma. Die ehemalige Eisschnelllaufkönigin konnte Jury und Fans am wenigsten überzeugen. Doch kurz vor der Verkündung der Endergebnisse sorgte Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson noch für den emotionalsten Moment des Abends. Sie lüftete am Ende der Sendung ein süßes Geheimnis. Unter Tränen verkündete die 34-Jährige, dass dies vorerst ihr letzter ‚Let’s Dance‘-Auftritt war, weil sie schwanger ist. „Ich hätte nie gedacht, dass die zehnte Staffel für mich so enden wird. Ich habe den besten Mann der Welt. Wir werden bald nicht mehr allein sein“, sagte sie völlig aufgelöst.

Ihre gesamten Tanzkollegen fielen ihr anschließend vor Freude um den Hals. Ab der nächsten Sendung tanzt Sarah Latton mit Maximilian Arland. 3,63 Millionen Zuschauer sahen am Freitagabend zu.

Vanessa Mai und Christian Polanc. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Die Jurywertungen der 4. Show (die Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben):

Vanessa Mai (24, Sängerin) und Profitänzer Christian Polanc (38).

Contemporary: All Of Me. John Legend. 30 Punkte.

„Boys vs. Girls“ 7 Punkte. 37 Punkte insgesamt.

Susi Kentikian (29, Profiboxerin) und Profitänzer Robert Beitsch (25).

Samba: Rockabye. Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie. 20 Punkte.

„Boys vs. Girls“ 7 Punkte. 27 Punkte insgesamt.

Anni Friesinger-Postma (40, ehemalige Eisschnellläuferin) und Profitänzer Erich Klann (29).

Paso Doble: Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz. 14 Punkte.

„Boys vs. Girls“ 7 Punkte. 21 Punkte insgesamt.

Angelina Kirsch und Massimo Sinató. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Ann-Kathrin Brömmel (27, Model) und Profitänzer Sergiu Luca (34).

Rumba: Make You Feel My Love. Adele. 24 Punkte.

„Boys vs. Girls“ 7 Punkte. 31 Punkte insgesamt.

Angelina Kirsch (28, Curvy Model) und Profitänzer Massimo Sinató (36).

Jive: Everybody Needs Somebody To Love. The Blues Brothers. 27 Punkte.

„Boys vs. Girls“ 7 Punkte. 34 Punkte insgesamt.

Cheyenne Pahde (22, Schauspielerin) und Profitänzer Andrzej Cibis (29).

Contemporary: Stay. Shakespears Sister. 20 Punkte.

„Boys vs. Girls“ 7 Punkte. 27 Punkte insgesamt.

Gil Ofarim und Ekaterina Leonova. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Heinrich Popow (33, Leichtathlet und Paralympics-Sieger) und Profitänzerin Kathrin Menzinger (28).

Salsa: I´m Going Bananas. Madonna. 19 Punkte.

„Boys vs. Girls“ 9 Punkte. 28 Punkte insgesamt.

Maximilian Arland (35, Musiker und Moderator) und Profitänzerin Isabel Edvardsson (34).

Rumba: Up Where We Belong. Joe Cocker & Jennifer Warnes. 10 Punkte.

„Boys vs. Girls“ 9 Punkte. 19 Punkte insgesamt.

Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) und Profitänzerin Ekaterina Leonova (29).

Tango: Querer. Cirque du Soleil. 30 Punkte.

„Boys vs. Girls“ 9 Punkte. 39 Punkte insgesamt.

Faisal Kawusi und Oana Nechiti. Foto: RTL/ Stefan Gregorowius

Faisal Kawusi (25, Comedian) und Profitänzerin Oana Nechiti (29).

Samba: Schüttel Deinen Speck. Peter Fox. 22 Punkte.

„Boys vs. Girls“ 9 Punkte. 31 Punkte insgesamt.

Giovanni Zarrella (39, TV-Moderator und Musiker) und mit Christina Luft (26).

Jive: Can´t Buy Me Love. The Beatles. 20 Punkte.

„Boys vs. Girls“ 9 Punkte. 29 Punkte insgesamt.

Achtung: Am Karfreitag, 14. April, ist keine Sendung! Die nächste Ausgabe des Tanzvergnügens zeigt RTL am Freitag, 21. April 2017, 20:15 Uhr.





