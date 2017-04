"Grill den Henssler": Marc Terenzi macht sich nackig - und es fließt Blut

Sonntag, 09. April 2017, 17:58 Uhr

In der heutigen zweiten Folge von „Grill den Henssler“ gibt es königlichen Besuch. Steffen Henssler empfängt die drei Finalisten des diesjährigen Dschungelcamps: Dschungelkönig Marc Terenzi, Prinzessin Hanka Rackwitz und It-Boy Florian Wess. Unterstützt werden die Dschungelstars von Koch-Coach Mario Kotaska.

Marc Terenzi macht das, was er am besten kann: er zieht sich aus. Foto: VOX / Frank W. Hempel

Direkt zu Beginn bringt ein veganes Rezept den Koch-King Steffen Henssler ins Schwitzen, während des Hauptgangs lässt Marc Terenzi in einem heißen Striptease die Hüllen fallen und das Dessert lässt Henssler ganz schön rotieren. Nicht nur das, in dieser Folge schlägt der Verletzungsfluch wieder zu…

Trotz ihrer Ängste und bizarren Zwänge lässt es sich Hanka Rackwitz, Zweitplatzierte beim diesjährigen Dschungelcamp, nicht nehmen in der Show anzutreten. Sie stellt vorab mit einem Augenzwinkern klar, das alles gut ist, „solange sich keiner schneidet“. Doch bereits vor ihrem Kochgang fließt Blut: Nachdem sich Koch-Coach Mario Kotaska beim Probekochen in den Finger schnitt, verletzt sich nun auch noch der hektische Strahlemann Steffen Henssler in der zweiten Küchen-Competition und somit kurz bevor Hanka ihre Hauptspeise kochen muss. Hankas persönlicher Super-GAU ist eingetreten! „Steffen das ist Mobbing. Das ist ein bisschen unfair“, sagt Hanka scherzend.

Dennoch lässt sie sich nicht beirren und will ihn mit ihrem Gericht „Hühnchen mit Nudeln“ grillen. Nach souveränem Start und Lob von der wunderbaren Ruth Moschner: „Eine der wenigen Gäste, die kochen kann und gleichzeitig ein entspanntes Gespräch fÜhrt“, wird es plötzlich aus heiterem Himmel hektisch in der Promiküche. Hanka hat auf einmal ein völliges Blackout und wendet sich panisch an ihren Koch-Coach Mario Kotaska: „Was soll ich als nächstes machen? Ich weiß es nicht!“. Hat sie Marcs vorherige Show-Einlage voller nackter Tatsachen etwa aus dem Konzept gebracht? Dann der Schock: Ein paar Minuten vor Ablauf der Zeit rutscht Hanka aus und stürzt. Der Sanitäter muss zu Hilfe eilen. Wird sie dieser Zwischenfall bei der Jurybewertung Punkte kosten?

Hanka Rackwitz und die anderen Promis treten gegen Steffen Henssler an. Die Aufgabe: Die Kellen sollen an den Stangen ordentlich aufgehängt werden. Foto: VOX / Frank W. Hempel

Nachdem Dschungelkönig Marc Terenzi in seiner heißen Show-Einlage bereits gezeigt hat, was tänzerisch in ihm steckt, lässt er es in der Küche etwas ruhiger angehen. Für seinen Kochgang hat sich der Sänger für ein klassisch amerikanisches Dessert entschieden: „Brownie mit Himbeeren“. Koch-King Steffen Henssler fragt entsetzt: „Einen Brownie in 23 Minuten? Hast du einen fertigen mitgebracht?“ und verzieht sich in seiner gewohnt launisch-charmanten Art in seine Küche…

Das und mehr um 20:15 Uhr bei „Grill den Henssler“.