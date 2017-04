Ach? Schmusebarde John Legend ist gar "nicht der emotionale Typ"

Sonntag, 09. April 2017, 20:13 Uhr

John Legend bezeichnet sich selbst als nicht sehr sentimental. Wer hätte das gedacht? Der ‚All Of Me‘-Sänger ist eigentlich für seine gefühlvollen Balladen bekannt. Doch im wahren Leben tickt der Star anscheinend ganz anders. So verrät er: „Ich bin allgemein kein emotionaler Typ, was die Leute überrascht.“

Weiter erzählte der Star: „Ich habe jedoch ‚Right By You‘ von meinem neuen Album für meine Tochter Luna geschrieben. Als sie zwei Monate alt war, habe ich es ihr und Chrissy vorgesungen, was sie zum Weinen gebracht hat.“ Im Interview mit dem ‚Cosmopolitan‘-Magazin fügt der Künstler hinzu: „Chrissy, Luna und die Musik sind meine große Liebe.“

Der 38-Jährige erklärt jedoch auch, dass er früher ein ziemlicher Frauenheld war. Sein musikalisches Talent benutzte er dazu, um Eindruck bei dem anderen Geschlecht zu schinden. „Als ich in der Highschool war, habe ich Gospel-Songs für Mädchen geschrieben, bei denen ich landen wollte“, berichtet er. Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „Manchmal hat es funktioniert, aber nicht immer.“ Heute braucht er sich darum zumindest keine Sorgen mehr zu machen. Die Herzen fliegen dem Chartstürmer auf alle Fälle zu.