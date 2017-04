Selena Gomez: The Weeknd macht es offiziell - und zwar so!

Sonntag, 09. April 2017, 9:07 Uhr

Der kanadische The Weeknd hat seine Beziehung mit Selena Gomez auf Instagram bestätigt. Das Paar ist schon seit Januar zusammen, doch erst jetzt hat der ‚Can’t Feel My Face‘-Sänger auf seinem Social Media-Account ein gemeinsames (Paparazzo-) Bild mit seiner Liebsten mit seinen Fans geteilt.

Ein Beitrag geteilt von The Weeknd (@theweeknd) am 8. Apr 2017 um 1:27 Uhr

Auf dem Foto legt Selena liebevoll einen Arm um den Musiker und küsst ihn zärtlich auf die Wange, während er ihre Berührung sichtlich genießt. Das Foto wurde bis zur Stunde über 1,16 Millionen Mal geliked. Zwar verzichtete der 27-Jährige darauf, eine Beschreibung hinzuzufügen – doch manchmal sagen Bilder einfach mehr als tausend Worte. Daneben sammelten sich die entzückten Kommentare der User nur noch so.

Neben einer wahren Masse an Herz-Emojis in den fast 43.000 Kommentaren hieß es etwa: „So süß“, „Ich liebe euch zwei zusammen“, „Das beste Paar, das es je gab“ oder „Pure Liebe“. Auch über die Reaktion von Selenas Ex wird gerätselt. „Das lässt Justin Bieber sicher ausrasten“, spekulierte so ein User.

Andere finden dagegen, dass der Künstler lieber wieder mit seiner Ex Bella Hadid anbandeln sollte. „Neeiiin, geh zurück zu Bella“, riet ein sichtlich unglücklicher Fan. Trotzdem sammelte das Bild rasend schnell Likes. Innerhalb der ersten zehn Stunden klickte so fast eine Million User auf „Gefällt mir“ – Bella Hadid und Justin Bieber waren wohl nicht darunter.