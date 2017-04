Andreas und Petra Lehmann: Die "Schnitzel-Wirte" von Florida

Montag, 10. April 2017, 19:46 Uhr

Die einen sehnen sich nach Sonne und Meer, andere sehen in Deutschland keine berufliche Perspektive mehr. „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ begleitet Paare und Familien auf ihrem großen Schritt in ein fremdes Land, das viele nur aus unbeschwerten Urlaubstagen kennen.

Foto: VOX / Flamingo Pictures

Doch viele der Auswanderer stellen erst vor Ort fest, dass es überall bürokratische Hürden gibt und dass weder Jobs noch Wohnungen nur auf sie warten. Doch unterkriegen lassen kommt nicht in Frage! Die VOX-Show begleitet die Auswanderung von Familie Lehmann schon seit langer Zeit – zu Anfang war alles schwierig, die Familie wanderte mitten in einer persönlichen Lebenskrise von Familienvater Andreas Lehmann aus. Jetzt sind Andreas und Petra Lehmann aber endlich bei sich und vor allem in Amerika bestens angekommen.

Ihr „Schnitzel House“ läuft wie Bulle, die Amerikaner lieben die deutsche Hausmannskost und rennen ihnen die Bude ein. Die Lehmanns als „Schnitzel-Wirte“ sind in Florida längst Kult, obwohl es mit dem Englisch vor allem bei Andreas immer noch eine Qual ist – egal – mit Händen und Füssen und vor allem mit ganz viel Charme weiß er sich gut zu verständigen.

Und weil das neue Glück auch richtig gefeiert werden muss, will Andres seine Petra ein zweites Mal heiraten . Ganz romantisch am Traumstrand von Florida und alles heute Abend bei „Goodbye Deutschland“.

Nach 25 Jahren heiraten Petra und Andreas Lehmann zum zweiten Mal. Foto: VOX / Flamingo Pictures

Und dann ist da auch noch Demi Tatzel in Florida: Vor anderthalb Jahren ist sie mit ihrer Auswanderung nach Florida ein großes Risiko eingegangen. Die Bayerin zog mit ihren zwei Kindern zu ihrem Internetflirt Victor – ein Mann, den Demi nur ein paar Tage kannte. Jetzt will die 38-jährige Immobilien-Maklerin werden. Doch gleich ihr erster Kundentermin wird zum Himmelfahrtskommando: Ihr Makler-Lehrer sagt kurzfristig ab, Demi muss ins kalte Wasser springen und den Termin allein übernehmen. Für die Deutsche eine Katastrophe! Sie kennt die Immobilie nicht, hat keine Daten und noch nie eine Hausbesichtigung geleitet. Und was Demi nicht ahnt: Ihr Victor plant hinter ihrem Rücken den großen Liebescoup: er will Demi fragen, ob sie seine Frau werden möchte. Wird die Auswanderin Ja sagen?