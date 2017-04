Janet Jackson, die große Absahnerin?

Montag, 10. April 2017, 13:20 Uhr

Am Wochenende kam die überraschende Neuigkeit, dass Janet Jackson (50) sich nach fünf Jahren Ehe und nur drei Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes angeblich von ihrem Mann Wissam Al Mana (42) trennen will.

Foto: Sipa Press Pixelformula/SIPA/WENN.com

Seitdem trendet der Hashtag #JanetJackson auf Twitter wie verrückt. Die User spekulieren wild über den Grund für das Beziehungsaus. Janet Jackson ist also wieder Single. Die Musik-Legende lässt sich nach fünf Jahren und zwei Monaten Ehe von dem katarischen Milliardär Wissam Al Mana scheiden. Wie es in eher unseriösen Berichten mit zahlreichen Mutmaßungen heißt, soll die Sängerin nun angeblich 500 Millionen Dollar Abfindung bekommen. Gerüchte besagen, dass im Ehevertrag vereinbart sei, dass ihr diese enorme Summe nach fünf Jahren Ehe zustünde. Diese Angaben sind natürlich nicht bestätigt. Trotzdem sehen viele Twitter-User, wahrscheinlich vor allem Männer, Janet jetzt als eine „Gold-Diggerin“…

#JanetJackson finessed that man out a baby and multi millions like pic.twitter.com/t8tZgTOrgN — uppity ? (@pyrvmidd) 9. April 2017

So mach anderer User gibt an dieser Stelle aber zu bedenken, dass Janet selber ja stinkreich ist. Ihr Vermögen soll sich auf 175 Millionen Dollar belaufen. Okay, da wäre ein Plus von 500 Millionen noch mal ein gewaltiger Schritt nach oben. Aber es ist jetzt nicht anzunehmen, dass der Grund für ihre Liebe primär Geld war.

How TF is someone who was already filthy rich herself gonna be a damn gold digger? That's just dumb #JanetJackson was already a billionaire — david barnes (@Blkice1David) 10. April 2017

Aber neben diesen knallharten Meinungswechseln zeigen die Fans auch wieder Humor. Denn seinen wir mal alle ehrlich, es gibt News, die überraschen einen wirklich, und solche, bei denen man denkt: „Echt? Ach so, war ja klar.“ (LK)