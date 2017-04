Kylie Jenner geht mit diesem Jungen zum Abschlussball

Kylie Jenner begleitete einen fremden Jungen zu seinem Abschlussball. Ein Teenager namens Albert Ochoa bekam von einem Mädchen eine Absage für den bevorstehenden Abschlussball. Anschließend kontaktierte er Kylie Jenner und bat sie, seine Begleitung zu sein.

Damit, dass die 19-Jährige tatsächlich kommen würde, hätte der Absolvent vermutlich nicht gerechnet. Kylie flog nämlich kurzerhand mit ihrer Freundin Jordyn Woods von Los Angeles nach Sacramento, Kalifornien, und begleitete den jungen Mann. Über Snapchat ließ sie ihre Fans an dem Spektakel, welches ihre Anwesenheit auf dem Ball auslöste, teilhaben. Videos der Anwesenden in den sozialen Netzwerken zeigen, wie sich die Menge um die 1,68m kleine Ich-Darstellerin riss. Diese Überraschung ist der 19-Jährigen wohl gelungen und hat Albert Ochoa vermutlich einen unvergesslichen Abend beschert.

proud to say that's my brother ???? pic.twitter.com/zeKj9gf8gF

— $elena Ochoa (@ssoochoa) 9. April 2017