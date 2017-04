"Quantico"-Star Priyanka Chopra gibt alles für die Karriere

Montag, 10. April 2017, 14:53 Uhr

Die schöne Inderin und Ex-Miss World Priyanka Chopra tut alles für ihre Karriere. Wie sie selbst sagt, habe sie ihr Leben aufgegeben, um Schauspielerin zu sein. Denn nicht nur in den USA, sondern auch in ihrem Heimatland Indien arbeitet die 34-Jährige.

In diesem Jahr dreht sie alleine dort sechs Filme. Gegenüber ‚Hindustan Times‘ verrät die Darstellerin: „Ich arbeite sehr hart. Mein Leben findet auf zwei Kontinenten statt. Dabei ist keines der Länder für mich wichtiger als das andere. Ich bin sehr stolz darauf.“ Trotz des ständigen Hin- und Her-Reisens bereut die ‚Baywatch‘-Darstellerin ihre Entscheidung aber keinesfalls und verrät, ihr Ziel sei es, „noch größere und bessere“ Filme in den nächsten Jahren zu machen: „Das, was ich [bisher] erreicht habe, macht mich unglaublich glücklich.“

Im Gespräch mit ‚IANS‘ erzählte der ‚Quantico‘-Star außerdem, dass es in ihren Augen keinen Grund gebe, auf andere Filmstars und deren Erfolg neidisch zu sein: „Ich bin sehr selbstsicher. [Die anderen Schauspieler] sind meine Freunde und Kollegen und ich mag es, ihre Erfolge zu teilen. Gute Arbeit sollte anerkannt werden. Ich denke, es gibt genügend Arbeit für alle. Wir leben nicht mehr in den dunklen Jahrzehnten.“