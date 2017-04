Brad Pitt: Will er jetzt etwas von Sienna Miller?

Dienstag, 11. April 2017, 15:22 Uhr

Hollywoodstar Brad Pitt (53) hat anscheinend doch wieder früher Interesse an einer neuen Beziehung als zuvor berichtet. Laut der US-Promikolumne ‚Page Six’ sei er jetzt offenbar „heftig flirtend“ mit Schauspielerin Sienna Miller (35) bei einem „privaten Abendessen“ gesichtet worden.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Dabei sei es anscheinend um einen neuen Film von Pitts Produktionsgesellschaft ‚Plan B’ gegangen, in dem die Dame mitspielen soll. Angebliche Zeugen des Treffens verrieten, dass die beiden in einem Restaurant neben dem ‚ArcLight’-Kino in Los Angeles waren, wo am selben Abend zuvor die Filmpremiere von ‚The Lost City of Z’ stattfand. Die Zwei sollen dabei aber nicht alleine gewesen sein, sondern zusammen mit einer „Gruppe von Freunden“.

Konkret war das Abendessen für insgesamt 25 Personen ausgerichtet, wie ein „enger Bekannter“ von Miss Miller erzählte. Während des Abends hätte es dann auch viele Gespräche untereinander gegeben. Dennoch sollen einem Zeugen zufolge der Ex-Gatte von Angelina Jolie (41) und seine Damenbegleitung „ihre gegenseitige Gesellschaft stark genossen haben.“

Und er ergänzte noch, dass sie „die ganze Nacht miteinander Gespräche führten.“ Dabei sei der 53-Jährige „in bester Stimmung“ gewesen, was er lange Zeit nicht mehr war. Er scheint über den Berg zu sein.“ 2015 gab es vor der Trennung von Brad Pitt und Angelina Jolie bereits Berichte über angebliche Flirtereien zwischen dem Hollywoodstar und Sienna Miller bei den Dreharbeiten zu ‚The Lost City of Z’. Diese wurden von der Schauspielerin aber dementiert. Sie erklärte damals: „Also das hier ist die Wahrheit darüber: Brad Pitt produziert den Film, den ich gerade abgeschlossen habe aber ich habe ihn nicht gesehen. Er war nicht am Set. […] Er ist der Produzent des Films und ich habe ihn zwei Mal getroffen. Das ist verrückt.“

Die 35-Jährige wurde erst kürzlich noch mit dem ‚Foxcatcher’-Regisseur Bennett Miller (50) in Verbindung gebracht, nachdem sie 2016 zusammen bei den ‚US Open’ fotografiert wurden. Wie es derzeit um diese Beziehung steht ist nicht bekannt. Was und ob überhaupt etwas zwischen ihr und Brad Pitt läuft, ist bisher genauso im Unklaren…(CS)