Bradley Cooper: So heißt also sein Tochter

Dienstag, 11. April 2017, 10:43 Uhr

Bradley Cooper und seine Frau Irina Shayk haben ihre Tochter Lea de Seine Shayk Cooper genannt. Vor zwei Wochen wurde das Paar zum ersten Mal Eltern und obwohl sie sich bisher noch nicht über die Geburt der Kleinen äußerten, konnte ‚E! News‘ den Namen des Kindes herausfinden.

Ein Insider verriet der Seite: „Sie sind beide überglücklich und fühlen sich gesegnet.“ Die beiden schweben offenbar so sehr auf Wolke Sieben, dass sie schon jetzt über Geschwister für die kleine Lea nachdenken. Der Bekannte erzählte weiter: „Bradley und Irina lieben einander so sehr, dass das nicht das einzige Kind bleiben wird. Es kommen noch ein paar. Beide Familien sind sehr glücklich.“

Vor einiger Zeit hatte Irina Shayk, die Ex von Fußballstar Cristiano Ronaldo darüber gesprochen, dass ihr größter Traum eine eigene Familie sei. In einem Interview mit dem ‚Hello!‘-Magazin sagte sie damals: „Familie ist der Grund, warum wir hier sind. Ich liebe meinen Job und er ist sehr wichtig für mich. Ich genieße, was ich mache. Das ist das Wichtigste auf dieser Erde. Ich glaube, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt. Es ist wichtiger, die richtige Person an deiner Seite zu haben.“