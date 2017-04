Charlize Theron als Königin der Spione: Neuer Trailer

Dienstag, 11. April 2017, 22:35 Uhr

Sie kämpft, sie küsst, sie tötet: Charlize Theron versetzt als eiskalte Top-Agentin Lorraine Broughton in „Atomic Blonde“ das Berlin des Kalten Krieges in Aufruhr und begeisterte bereits Kritik und Publikum beim diesjährigen South by Southwest (SXSW) in Texas.

Foto: Universal Pictures

Regisseur und Spezialist für knallharte Over-the-Top Action David Leitch beweist nach John Wick erneut seinen „Killerinstinkt” und legt mit der Leinwandadaption von Antony Johnstons Graphic Novel The Coldest City noch eine ordentliche Schippe drauf…

Der knallharte Actionthriller kommt am 17. August 2017 in die deutschen Kinos. Jetzt ist ein neuer Trailer da!

„Atomic Blonde“ entwickelt sich zur siedend heißen Mischung aus Style und Schlagkraft, aus sinnlicher Verführung und kompromissloser Action – Regie führt David Leitch (demnächst Deadpool 2), der schon mit John Wick gezeigt hat, dass dieses Genre genau sein Terrain ist.