Cheryl Cole und Liam Payne auf Wolke 7

Dienstag, 11. April 2017, 19:50 Uhr

Seit die britische Sängerin und Ich-Darstellerin Cheryl Cole Mutter geworden ist, kann es die 33-Jährige kaum lassen ihr Glück der Welt auf Instagram & Co mitzuteilen.

So änderte die Ex Girls-Alou- Sängerin nach langer Zeit ihre Instagram-Bio zu “Lebe in einer Liebesblase Darauf twitterten ihre Fans u.a. so Sachen wie: “Hab eben Cheryl’s Bio gesehen. So süß. Sie verdient all das Glück.” Oder das hier: “@CherylOfficial deine Bio ist so süß, ich bin so so so so unglaublich froh für dich!”

Liam Payne und Cheryl haben den Geburtstag ihres Sohnes wenige Tage nach der Geburt am 22. März bekanntgegeben. Seitdem postet auch der One-Direction-Sänger nur noch Tweets darüber wie glücklich auch er als Vater sei. Was für eine wundervolle Liebe der Zwei, da freut man sich doch gleich mit und wünscht den Beiden und dem Baby viel Gück. (LB)