Chris Hemsworth in "Thor Ragnarok" : Der erste Trailer

Dienstag, 11. April 2017, 13:58 Uhr

Comic-Fans bekommen Schnappatmung: Der erste Trailer zu „Thor: Ragnarok“ mit Chris Hemsworth und Tom Hiddleston ist da! Stars des Clips sind Hemsworth als Thor und dessen Widersacherin Hela, gespielt von Cate Blanchett. Das neue Spektakel aus dem Marvel-Universum kommt aber erst am 26. Oktober 2017 in deutschen Kinos.

Foto: Jasin Boland/Marvel Studios 2017

Zum 52.Geburtstag seines Filmkollegen Robert Downey Jr. ließ sich der muskelbepackte Thor-Darsteller übrigens etwas irrsinnig witziges einfallen. Der 33-jährige Vater dreier Kinder postete auf Instagram ein Bild von sich und dem berühmten Iron Man Darsteller. Allerdings fiel auf, dass Downey Jr. ziemlich jung auf dem Bild erschien und kurzerhand postete Hemsworth ein Bild von sich mit dem Gesicht von seinem Kollegen. Ist es Zauberei? Nein, Chris Hemsworth hat sich eine Maske von Robert Downey Jr. aufgesetzt und wollte ihm somit einen lustigen Geburtstagsgruß senden! Witzischkeit kennt halt keine Grenzen.

In diesem Jahr werden wir Robert Downey Jr., Chris Evans und Chris Hemsworth leider nicht vereint auf der großen Leinwand sehen, aber deren Charaktere Tony Stark in “Spiderman: Homecoming”, bevor dieser wieder mit Captain America in “Infinity War” zu sehen sein wird und der hammerschwingende Thor kommt ja dann auch in “Thor: Ragnarok”. Der neue Trailer dazu kam jedenfalls seit gestern innerhalb von 22 Stunden auf über 12 Millionen Views! (LB)

Ein Beitrag geteilt von Chris Hemsworth (@chrishemsworth) am 4. Apr 2017 um 17:01 Uhr