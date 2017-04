Kelly Clarkson: Lachanfall nach missglückter Aufnahme

Dienstag, 11. April 2017, 12:27 Uhr

Wenn ein Misston zum Lachanfall führt: US-Popstar Kelly Clarkson trifft auch nicht jeden Ton. Im Studio quittiert sie das mit Humor, wie sie jetzt auf Twitter zeigt.

Niemand ist perfekt: Nach einem missglückten Ton hat die 34-jährige Sängerin im Tonstudio einen Lachanfall bekommen. „Wenn du denkst, du wirst den Nagel auf den Kopf treffen und es dann doch nicht schaffst“, twitterte die Musikerin am Dienstag und postete ein Video von der Szene. Die Grammy-Preisträgerin kniet dabei auf dem Boden und kann nicht aufhören zu lachen, als ihr Produzent den falschen Ton immer wieder vorspielt. „Was zur Hölle war das“, fragte sie ironisch bei Twitter.

Die 34-Jährige war 2002 durch die US-Castingshow „American Idol“ bekanntgeworden und landete Hits wie „Because Of You“ und „Since U Been Gone“. Für den Soundtrack zum aktuellen Kinofilm „Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott“ steuerte Clarkson zusammen mit Aloe Blacc den Song „Love Goes On“ bei.