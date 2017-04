Kylie Jenner kommt mit eigener Serie

Dienstag, 11. April 2017, 8:48 Uhr

Kylie Jenner steht bald zum ersten Mal ganz allein vor der Kamera. Die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin hat einen Deal mit ‚E!‘ unterschrieben, der ihr demnächst eine eigene Fernsehshow namens ‚Life of Kylie‘ bescheren wird.

Über ihr neues Projekt sagte die 19-jährige Unternehmerin: „Die letzten Jahren waren mit der Unterstützung meiner Fans eine unglaubliche Reise. Diese Show gibt mir die Möglichkeit, ihnen einen Einblick in all die aufregenden Dinge zu geben, an denen ich gerade arbeite, ebenso wie mein Privatleben und meine Freunde.“ In einem Statement sagte der Sender über seine neue Serie: „Die Serie folgt Jenner, wie sie ihr einzigartiges Leben als Unternehmerin, Modedesignerin, Autorin, Fernsehstar, Stilikone und Vorsitzende von ‚Kylie Cosmetics‘ meistert. ‚Life of Kylie‘ zeigt nicht nur, wie sie ihre Arbeitszeit, sondern auch ihre Freizeit verbringt.“

Weiter heißt es: „Nachdem sie mehr als ihr halbes Leben in der ‚E!‘-Erfolgsshow ‚Keeping Up With The Kardashians‘ verbrachte und mit mehr als hundert Millionen Followern bei Instagram, Twitter und Snapchat denken die Menschen, dass sie Kylie kennen, aber diese Serie wird ihren Fans und der Öffentlichkeit erlauben, hinter die Kulissen ihrer wachsenden Welt zu sehen.“