Verlosung zum Kinostart von "Gold" mit Matthew McConaughey

Dienstag, 11. April 2017, 22:03 Uhr

Regisseur Stephen Gaghan („Syriana“, Oscar für das Drehbuch zu „Traffic“) erzählt in seinem zweiten Kinofilm „Gold“ die wahre Geschichte von zwei Männern zwischen Gier und Wahnsinn. Die Hauptrollen sind brillant mit Matthew McConaughey („The Wolf of Wallstreet“), Edgar Ramirez („The Girl on the Train“) und Bryce Dallas Howard („The Help“) besetzt.

Foto: Studiocanal

Und darum geht’s: Eine kühne Idee, ein unglaubliches Abenteuer, ein riesiger Skandal und ein brutaler Absturz: Der Kleinkriminelle Kenny Wells (Matthew McConaughey) giert nach Gold und nach dem großen Durchbruch. Als er auf den zwielichtigen Geologen Michael Acosta (Édgar Ramírez) trifft, starten sie ein waghalsiges Abenteuer. In den unerforschten Tiefen des Dschungels von Indonesien machen sie sich auf die Suche nach Gold.

Was sie dort finden versetzt die Börsenwelt in Aufruhr und bringt ihnen den erhofften Reichtum, doch was steckt wirklich dahinter…





klatsch-tratsch.de verlost zum Kinostart von „Gold“

2 x 2 Kinofreikarten inkl. je 1 Poster anbieten.

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein! Schreib uns bis zum 17. April 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „The Whole Truth“. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.