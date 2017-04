Clay Adler hat sich erschossen: Jennifer Lawrence trauert

Mittwoch, 12. April 2017, 13:38 Uhr

Jennifer Lawrence ist todtraurig, nachdem sich ihr guter Freund Clay Adler das Leben genommen hat. Die zweifache Oscar-Preisträgerin und der MTV-Reality-Star waren über Jahre hinweg gut befreundet und daher war es für die Schauspielerin ein richtiger Schock, als plötzlich die Nachricht über den Tod des erst 27-Jährigen kam.

Foto: WENN

Ein Insider verrät, dass es der hübschen Blondine deswegen derzeit ziemlich schlecht gehe: „Clay hat Jennifer zu ihren bescheidenen Wurzeln zurückgebracht. Zu hören, dass er sich das Leben genommen hat, hat Jennifer das Herz gebrochen.“

Adler, der in zwei Staffeln der Sendung ‚Newport Harbour: The Real Orange County‘ zu sehen war, war laut ‚TMZ‘ mit Freunden am 25. März bei einem Ausflug in der Wüste, um ein wenig zu schießen. Dort habe er dann jedoch die Waffe plötzlich gegen sich selbst gerichtet. Anschließend wurde er sofort ins Krankenhaus eingeliefert, doch die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun.

Der Fernseh-Star erlag bereits am nächsten Tag seinen Verletzungen. Seine Familie und Freunde wie Jennifer Lawrence müssen nun selbst mit der Trauer um den TV-Darsteller klarkommen. Der Nahestehende offenbart dem Portal ‚HollywoodLife.com‘: „Es ist wirklich traurig, denn [Jennifer] hält ihn in liebevoller Erinnerung und will nie etwas davon hören, dass so etwas irgendjemandem passiert. Vor allem nicht jemandem, den sie einst sehr gut gekannt hat. Es ist eine Schande und sie ist deswegen wirklich am Boden zerstört.“ Auch der Sender MTV hat seiner Trauer bereits Ausdruck verliehen. In einem Statement heißt es: „Wir sind tieftraurig über die Neuigkeiten von Clay Adlers Ableben. Unsere Gedanken und Gebete sind während dieser Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden.“