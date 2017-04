Dwayne Johnson will noch mehr Superhelden-Filme mit Black Adam

Mittwoch, 12. April 2017, 11:59 Uhr

Dwayne ‚The Rock‘ Johnson glaubt, sein Charakter Black Adam könnte bald in den anderen DC-Comic Filmen mitspielen. Der 44-jährige Schauspieler verkörpert den Schurken Black Adam in dem kommenden Blockbuster ‚Shazam!‘.

Aufgrund der langsamen Entwicklung des Projekts und der steigenden Bekanntheit von Johnson entschied sich das Studio dazu, dem Bösewicht-Charakter einen eigenen Film zu geben. Sein Darsteller glaubt, dass dieser sich nun als dauerhafter Charakter in der DC-Filmwelt etabliert habe. Im Interview mit ‚MTV News‘ erzählt er: „Wir hatten eine große Diskussion mit Geoff Johns bei DC. Das ist ziemlich toll, eine coole Zeit für DC im Moment. Sie bauen sich gerade eine Welt auf mit Wonder Woman und Aquaman. Macht euch auf ein paar Überraschungen bereit. Sowohl Black Adam als auch Captain Marvel sollen einen eigenen Film bekommen. An irgendeinem Punkt treffen all diese Charaktere dann aufeinander.“

Wenn Black Adam eine feste Rolle im DC-Universum bekommt, könnte er auch in zukünftigen Ensemblefilmen mitspielen. So ist eine mögliche Fortsetzung von ‚Justice League‘ im Gespräch. In dem Film kämpfen die Superhelden Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher) gegen den bösen Steppenwolf (Ciarán Hinds).

Der ‚Justice League‘-Regisseur Zack Snyder erzählte kürzlich gegenüber ‚Total Film‘, dass die „komplexen Beziehungen“ zwischen den Charakteren einer der „besten Aspekte“ der Dreharbeiten waren. „Es öffnet nicht nur die Möglichkeit für ein gutes Drama und komplexe Beziehungen. Es macht ebenso großen Spaß. Und es wird nur besser, wenn man unsere unglaublich talentierte Besetzung hinzu nimmt – deren Chemie untereinander passt wunderbar zu dieser Dynamik.“ Der Kinostart von ‚Black Adam‘ ist noch nicht bekannt. ‚Shazam!‘ kommt 2019 in die Kinos und ‚Justice League‘ startet im November diesen Jahres.