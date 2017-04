Ed Sheeran: Seine irischen Fans haben einen großen Auftritt

Mittwoch, 12. April 2017, 18:51 Uhr

Fans von Ed Sheeran haben sich im irischen Städtchen Galway versammelt, um im Musikvideo zu seiner neuen Single ‚Galway Girl‘ zu erscheinen.

Foto: IPA/WENN.com

Auf ‚Instagram‘ teilte der 26-Jährige Superstar ein Foto, auf dem eine Schulgruppe zu sehen ist, die hinter einer Absperrung steht und ihm zuwinkt. Er bedankt sich bei ihnen und schreibt: „Danke an Galway und all die wundervollen Menschen, die geholfen haben, hier gestern ein Musikvideo zu drehen.“ Den Hit schrieben der ‚Shape of You‘-Interpret und die Frau, die ihn zu diesem Song inspiriert hat, gemeinsam. Niamh Dunne von der Band Beoga erzählte vor kurzem in einem Interview mit dem irischen Radiosender ‚RTE 2FM‘: „Wir waren letztes Jahr in Suffolk, wo wir mit Ed arbeiteten. Damals kam auch der Song zu Stande. Ich nehme an, dass ich vor ihm stand, also schrieb er einen Song über das, was er sah.“

Kennengelernt haben sie sich über einen gemeinsamen Freund, Foy Vance. Dazu sagt Niamh: „Sie waren zusammen auf Tour und spielten einige unserer Songs im Van. Ed mochte sie und als er sein neues Album machte, hat er uns eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob wir Lust hätten, zusammen etwas aufzunehmen.“