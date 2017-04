Harry Styles: Neuer Song hat Premiere

Mittwoch, 12. April 2017, 14:55 Uhr

One-Direction-Star Harry Styles (23) hat am Dienstagabend (11. April) bei seinen Fans mit einem Tweet über Bandkollege Louis Tomlinson (25) für Verwirrung gesorgt. Das Posting mit einem Link, was er kurz darauf wieder löschte, zeigte vergleichende Schnappschüsse des Letzteren und war kommentiert mit: „damals und jetzt.“

Foto: Lia Toby/WENN.com

Auf den Bildern war Tomlinson jeweils an einem Strohhalm saugend mit einem eisgekühlten Getränk zu sehen. Bevor der Tweet wieder gelöscht wurde, konnten zahlreiche verwirrte Follower des ‚Sign Of The Times’-Sängers noch Screenshots davon machen. Und dann ging es mit der Diskussion los, ob Styles wohl gehackt worden sei oder er den Post nur aus Versehen veröffentlicht hatte. Ein User verkündete schließlich: „Denkt ihr wirklich, Harry würde einfach so aus dem Nichts während der ‚SNL’-Proben ein Foto von Louis posten, wenn er so gut wie nie auf Twitter ist?“

Und damit hatte der Fan tatsächlich einen Punkt getroffen, denn der ‚Dunkirk’-Schauspieler befindet sich derzeit in New York, um sich für seinen bevorstehenden Auftritt in der US-Show ‚Saturday Night Live’ (,SNL’) vorzubereiten.

#Update | Harry Styles quoted these pictures of Louis! pic.twitter.com/qE7tPWTcO5 — Louis Tomlinson News (@LouisWTNews) April 12, 2017

Da wird der junge Mann nämlich seine erste Solo-Single ‚Sign Of The Times’ und einen weiteren, noch unbekannten Track performen. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt im Rahmen seiner Solokarriere. Moderator der Ausgabe ist dabei das frühere feste ,SNL’-Mitglied Jimmy Fallon (42). Ganz sicher wird die Aufregung bei seinem ersten Auftritt mit dem Song nicht weniger sein als zuvor schon in den sozialen Medien bei der Veröffentlichung seines Debüts.

Aber nicht nur die Fans des 23-Jährigen spielten da verrückt, es gab auch Glückwünsche seiner Bandkollegen Liam Payne (23) und Niall Horan (23). Neu-Papa Liam schrieb dann auch auf Twitter: „Bin stolz auf dich H. Freue mich, dass du dein eigenes Ding machen kannst“ und der Letztere ergänzte nur kurz: „Liebe es H.“ Und wen wundert’s: Der Song kletterte bei dessen Veröffentlichung letzten Freitag dann auch innerhalb weniger Stunden schon auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts. Ob Harry Styles während der ‚SNL‘-Proben übrigens doch noch etwas Zeit für den etwas seltsamen Twitter-Post fand, ist bisher noch nicht geklärt…(CS)