Sexy Daddy Jensen Ackles

Mittwoch, 12. April 2017, 19:10 Uhr

Die Frauen der Welt sind schon seit Jahren total heiß auf Jensen Ackles (39). Mit seiner Rolle als „Dean“ in der Fantasy-Serie „Supernatural“ ließ er schon bei so mancher Lady das Kopfkino losgehen. Und wer hätte gedacht, dass er noch heißer werden kann? Kann er aber, seine neue Rolle als sexy Zwillings-Daddy macht ihn quasi unwiderstehlich!

Foto: PNP/WENN.com

Jensen Ackles ist vor wenigen Monaten zum zweiten und dritten Mal Vater geworden. Mit seiner Frau Danneel Harris begrüßte er im Dezember letzten Jahres seine Zwillingskinder Arrow (also Pfeil) und Zeppelin in der Welt. Wie der TV-Star jetzt auf Instagram zeigte, hat man mit zwei Säuglingen echt immer die Hände voll zu tun.

Der sexy Papa postete nun ein Bild von sich beim Füttern der kleinen Racker. Jeweils ein Baby liegt links und rechts neben ihm auf dem Sofa. Zu dem Pic schrieb er: „Wenn die Fernbedienung einfach zwischen deinen Beinen liegt, aber du den Sender nicht wechseln kannst.“

Und selbst in dieser Alltagssituation sieht der sonst so böse und grimmige „Dean Winchester“ immer noch sehr attraktiv aus. Krass, wie sehr sich das echte Leben der „Supernatural“-Darsteller Jensen Ackles und Jared Padalecki (34) von dem ihrer Rollen unterscheidet. Im TV finden die beiden seit über zehn Jahren, bedingt durch ihren Job als Dämonenjäger, keine Freundin und in Wirklichkeit haben beiden schon drei Kinder. (LK)