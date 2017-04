Transformers 5: Bildgewaltiger denn je - neuer Trailer!

Mittwoch, 12. April 2017, 15:45 Uhr

Der Mythos kehrt zurück – eindrucksvoller und bildgewaltiger denn je: Zum zehnjährigen Jubiläum des beliebtesten Mega-Franchise kündigt sich mit „Transformers: The Last Knight“ nicht nur der ultimative Höhepunkt in der Erfolgsgeschichte der spektakulären Megablockbuster an, sondern zugleich auch ein einzigartiger Neuanfang.

Josh Duhamel und Michael Bay. Foto: Paramount Pictures.

„Dieser Film wird DER Knaller! Das ist der erste Film, der in IMAX 3D gefilmt wurde“, so Action-Mastermind Michael Bay voller Vorfreude. Der legendäre Erfolgsregisseur und sein Team rund um Mark Wahlberg als Hauptdarsteller haben ein fulminantes Action-Spektakel inszeniert, das die bisherige Transformers-Geschichte von Grund auf infrage stellt und das Autobot-Universum neu erfindet. Kinostart ist am 22. Juni 2017!

An der Seite von Mark Wahlberg gibt Oscar-Preisträger Anthony Hopkins („Das Schweigen der Lämmer“) sein Transformers-Debüt. Wieder mit an Bord sind Fanliebling Josh Duhamel („Transformers 3 – Die dunkle Seite des Mondes“), Tyrese Gibson („Fast & Furious: Supercharged“), Stanley Tucci („Die Tribute von Panem“) und John Turturro („Exodus: Götter und Könige“). Die geballte Männlichkeit findet weibliche Unterstützung durch Laura Haddock („Guardians of the Galaxy“) und dem zauberhaften Shootingstar Isabela Moner. Unsere Fotos stammen von den Dreharbeiten!

Mark Wahlberg und Michael Bay am Set. Foto: Paramount Pictures.

Michael Bay Foto: Paramount Pictures.