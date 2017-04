Tyrese Gibson: Besondere Botschaft an alle „promiskuitiven Frauen“

Mittwoch, 12. April 2017, 21:20 Uhr

‚Fast & Furious 8’-Star Tyrese Gibson (38) hat in einem ‚BET’-Interview eine ganz besondere Botschaft an alle Frauen gesendet, die häufig den Partner wechseln. Eigentlich sollte der Schauspieler vor allem über den achten Teil des Actionstreifens mit Vin Diesel (49) und Dwayne Johnson (44) sprechen, der seit heute in den deutschen Kinos ist.

Foto: Dan Jackman/WENN.com

Stattdessen lief das Interview dann zwischendurch doch in eine etwas andere Richtung. Der 38-Jährige verkündete nämlich in einem schon leidenschaftlichen „Plädoyer“: „Ich schätze alle Frauen da draußen, die immer noch Single sind, die noch abwarten. Legt euch nicht fest.“ Und er fuhr fort: „Weil ich euch allen jetzt sagen werde – und das könnte brutal klingen. Schlampen, Huren, Tramps und Frauen, die übertrieben häufig den Partner wechseln: sie sind nie ohne einen Mann, weil sie keine Standards haben. Sie sind bereit, Sex mit jedem zu haben, der es will. Aber wenn man Single ist und man sich wirklich selbst liebt, kennt man seinen Wert und man wartet bis Gott einem das schickt, was zu einem gehört.“

Damit war der Schauspieler, bei dem vor einigen Monaten über eine mögliche Affäre mit Charlize Theron (41) spekuliert wurde aber noch lange nicht fertig. Er wiederholte nämlich: „Manchmal reden sie Quatsch zu Frauen, die Single sind aber ich respektiere sie. Weil wenn du Single bist – was auch immer der Grund dafür ist – dann wartet man ab, weil man seinen Wert hat. Da gibt es Frauen draußen in diesen Straßen, sie gehen zum Mittagessen und jeden Abend zum Dinner. Privatjets, Megayachten, es ist Wahnsinn. Sie sind nie ohne. Jedoch muss man immer einen Preis dafür bezahlen. Man legt eine Menge Meilen da unten zurück, kommt schon.“ Woher diese Weisheiten plötzlich stammen? Nun, Tyrese Gibson hat bereits 2013 mit Joseph Simmons (aka Rev Run von Run-D.M.C.) mit ‚Manology: Secrets Of Your Man’s Mind Revealed’ ein Buch geschrieben, in dem er Beziehungstipps gibt. Dieses kam dann auch in die Bestsellerliste der ‚New York Times’…(CS)