Das sind die 30 einflussreichsten Promis unter 30

Donnerstag, 13. April 2017, 16:40 Uhr

Jährlich können wir dank des US-amerikanischen Magazins „Forbes“ herausfinden, wer zu den einflussreichsten Personen unter 30 in der Unternehmensbranche, bei Innovatoren und Game Changer, wie sie genannt werden, zählt. Auch dieses Jahr kommen wieder Namen wie Kylie Jenner vor.

Troye Sivan. Foto: Judy Eddy/WENN.com

Denn die Jüngste aus dem Kardashian-Clan ist in der Liste für ihr eigenes Projekt Kylie Cosmetics vertreten, welches letztes Jahr bei jedem verkauften Lippenstiftset von 29 Dollar, binnen weniger Minuten weltweit ausverkauft war. Angeblich soll sich der Umsatz längst im siebenstelligen Bereich befinden. Doch nicht nur geiile Kylie ist wegen ihres "Retail & E-Commerce" vertreten, nein auch andere umsatzstarke Schauspieler und Musiker gehören dazu. So auch Margot Robbie (Suicide Squad), die zuletzt in "Westworld" aufgetretene Evan Rachel Wood oder Musiker wie die Newcomerin Daya (bekannt aus The Chainsmokers "Don't let me down"), Alessia Cara oder Troye Sivan.

Hier die Top 30 2017:

Simone Biles, 19, Sportlerin- Die vierfache Goldgewinnerin der Olympische Spielen ist durch ihre überragende Leistung als Turnerin so erfolgreich, dass sie mit den Marken Nike & Kellogs kooperiert, nur um einige zu nennen.

Alessia Cara, 20, Musikerin – Die Kanadierin versuchte sich anfangs mit YouTube Videos bevor sie einen Riesenerfolg mit ihrer Hitsingle “Here” hatte und Gast bei der Welttournee von Taylor Swift im Jahr 2015 war.

Daya, 18, Musikerin – Berühmt geworden durch ihre Zusammenarbeit mit The Chainsmokers “Don’t Let Me Down” und arbeitet derzeit an ihrer eigenen Musik.

Alden Ehrenreich, 27, Schauspieler – Demnächst wird er als junger Han Solo zu sehen sein und wird sich als Ablöse von Harrison Ford einen Namen machen.

Hilary Duff, 29, Schauspielerin – Berühmt geworden durch die Disney Channel Serie “Lizzie McGuire” und etablierte sich fortan in den Medien, sei es Musik oder Film & Fernsehen. Zuletzt in der Serie “Younger”.

G-Eazy, 27, Musiker – Der geborene Gerard Gillum schaffte es 2014 mit seinem Debutalbum “ These Things Happen” auf Platz 3 der Billboard Album Charts und im vergangenen Jahr bekam er mehr und mehr Aufmerksamkeit durch seinen Song “Me, Myself & I”.

Lucas Hedges, 20, Schauspieler – “Manchester By The Sea” verschaffte ihm seinen Durchbruch in Hollywood und zur Zeit ist er in Greta Gerwig’s “Lady Bird” zu sehen.

Ryan Higa, 26, Onlinestar -Comedian und Schauspieler, nebenbei auch noch YouTube Star mit fast 19 Millionen Abonnenten und Entwickler einer App.

Kyrie Irving, 24, Sportler – Basketballspieler, der 2014 einen fünfjahres Vertrag bei den Cleveland Cavallers für 90 Millionen Dollar unterschrieb.

Kylie Jenner, 19, Gründerin – Die Keeping Up With The Kardashians jüngste ist in der Liste für ihr eigenes Projekt Kylie Cosmetics vertreten, welches letztes Jahr bei jedem verkauften Lippenstiftset von 29 Dollar, binnen weniger Minuten weltweit ausverkauft war. Laut Informanten, die munkeln, soll sich der Umsatz im siebenstelligen Bereich befinden.

Tory Lanez, 24, Musiker- Der kanadische Rapper erzielte mit vielen seiner Songs Top Ten Hits und ist derzeit für den Grammy in der Kategorie bester R&B Song nominiert.

Sydney Leroux, 26, Sportlerin – Sie gewann Gold bei den Olympischen Spielen 2012 in London und kooperiert mit Nike, Nestlé, EA Sports und Body Armor.

Logic, 26, Musiker -Der geborene Sir Robert Hall II. bekam mit seinem Mixtape 2013 einen Plattenvertrag bei Def Jam. Seine zwei Alben landeten fast an der Spitze der amerikanischen Charts, zur Zeit nimmt er rund 150,000 Dollar ein.

Taylor Dye & Maddie Marlowe, 21, Musikerinnen – Maddie & Tae- Sie treten in die Fußstapfen von der ehemaligen 30 under 30 Anwärterin Taylor Swift und machen erfolgreiche Countrymusik.

Julia Michaels, 23, Musikerin – Aktuell ist sie auf den Streamingportalen mit ihrer Single “Issues” zu hören. Bevor sie dazu kam eigene Musik zu schreiben, schrieb sie Song für Birtney Spears, Selena Gomez’s “Good For You” oder Justin Bieber’s “ Sorry”.

Bethany Mota, 21, Vlogger – YouTube Vloggerin mit 26 Millionen Followern auf all ihren Social Media Plattformen, kooperierte mit Modefirmen zusammen und war zuletzt beim amerikanischen Pendant “Dancing with the Stars” und Project Runway” zu sehen.

Tyler Oakley, 27, Onlinestar – Bekannt wurde Oakley durch YouTube, wo er sich mit seinen Talk Show- mäßigen Video eine Community von 8,1 Millionen Abonnenten aufbaute. Zu seinem größten Fan gehört Ellen DeGeneres, mit der er zusammen einen Produktionsdeal gemacht hat. Nebenbei schrieb er Bestsellerbücher und startete ein Anti Suizid Projekt , Trevor Hotline.

Lele Pons, 20, Onlinestar – Berühmt wurde sie durch ihren Vine, der einen Teen Choice Award gewann und seit dem ist sie präsent bei YouTube und Instagram, welche rund 2,5 Millionen Abonnenten und 10 Millionen Follower hat.

Charlie Puth, 25, Musiker -Nachdem er einen Abschluss am Berklee College für Musik in Musikproduktion und Ingenieurwesen gemacht hat, kam sein Durchbruch als er mit Wiz Khalifa “ See You Again” zusammen schrieb und performte. Seither geht es nur noch bergauf bei ihm.

Trevant Rhodes, 26, Schauspieler – Bekannt geworden durch seine Rolle als Erwachsener Chiron in “ Moonlight”.

Margot Robbie , 26 Schauspielerin – Ihren Durchbruch in Hollywood schaffte sie mit Martin Scorsese’s “Wolf of Wall Street”, im vergangenen Jahr war sie in den Blockbustern “Die Legende von Tarzan” und “ Suicide Squad” zu sehen. Mit ihrer eigenen Firma LuckyChap Entertainment versucht sich die Australierin seit 2014.

Chris Sale, 27, Pitcher Boston Red Sox – Ein Ausnahmetalent des Sports, der in den letzten drei Jahren immer unter den Top 5 im Cy Young Voting war.Kürzlich wurde mit den Red Sox verhandelt und in der kommenden Saison könnte sein Wert steigen. Derzeit verdient er um die 12 Millionen Dollar.

Ashton Sanders, 21, Schauspieler – “Moonlight” ein Film, der viele Kinobesucher bewegte, und einen Oscar erhielt. Sanders spielte dort den Jugendlichen Chiron und wurde mit dieser Rolle berühmt.

Troye Sivan, 21, Musiker – Der YouTube Star erlangte mit seiner Popularität Filmrollen ( 2009 “X-Men Origins: Wolverine”) und eine Musikkarriere , die es in sich hat. Der Südafrikaner bekam die goldene Schallplatte mit seinem Debutalbum “ Blue Neighbourhood” in den USA.

Justine Skye, 21, Musikerin – Ihr Song “ Collide” , der vom ehemaligen 30 Under 30 Anwärter Dj Mustard produziert wurde, gelang ihr der Durchbruch in der Musikszene. Skye unterschrieb einen Plattenvertrag bei Roc Nation und schreibt derzeit an ihrem Debutalbum.

Justice Smith, 21, Schauspieler – Seinen Durchbruch hatte er mit “Papertowns” und wurde danach Hauptfigur der teuersten Netflix Serie “The Get Down”.

Lakeith Stanfield, 25, Schauspieler – Bevor er durch die FX Serie “Atlanta” zu großem Ruhm gelang, war er an der Seite von Oscar Gewinnerin Brie Larson in “ Short Term 12” zu sehen.

Drew Taggart, The Chainsmokers, 27, Musiker- Mit seinem 31 Jährigen Bandkollegen Aley Pall formt er das Duo The Chainsmokers, welche im vergangenen Jahr ihren großen Durchbruch mit Songs wie “Roses” oder “ Don’t Let Me Down” hatten. In der vergangenen Woche kam das große Debutalbum “ Memories … Do not Open” heraus. Und mit 3 Grammy Nominierungen sind sie heiße Anwärter auf einen Award.

La Mar Taylor, 26, Creative Director , The Weeknd – Als Teil des Teams von The Weeknd, ist er für die Bühnenshows auf dessen Tour verantwortlich.

Bryson Tiller, 23, Musiker – Ein Rapper in der Form des ehemaligen 30 under 30 Rappers Drake, der sein erstes Album “ T R A P S O U L” nannte und insgesamt hochgerechnet pro Stadt während seiner gleichnamigen US Tour Einnahmen von 100,000 Dollar eingespielt hat und im Sommer wird er Teil des ehemaligen 30 unter 30 Rappers The Weeknd’s Europatour sein.

Josh Dun & Tyler Joseph, Twenty One Pilots, 28, Musiker – Ihren großen Durchbruch hatten die Beiden mit “ Blurryface” 2015, es folgten weitere Hits wie “ Stressed Out” und das Duo erhielt fünf Grammy Nominierungen.

Melissa Villasenor, 29, Comedian- Als allererstes Latina Mitglied im Cast von “Saturday Night Life” machte sie sich im letzten Jahr einen Namen. Bekannt wurde sie durch die Teilnahme 2011 bei “ America’s Got Talent”.

Mia Wasikowska, 27, Schauspielerin – Die Australierin, die ihren großen Durchbruch mit “Alice im Wunderland” hatte, schaffte es letztes Jahr mit dem zweiten Teil und “Crimson Peak” weltweit ein Einspielergebnis von 1,5 Milliarden Dollar einzuspielen. Demnächst sieht man sie in dem zweiten Weltkriegsdrama “ The man with the iron heart”.

Samira Wiley, 29, Schauspielerin – Als Poussey in “Orange is the new black” schaffte Wiley ihren großen Durchbruch und baute sich eine Fanbase auf.Demnächst kann man die 29 Jährige in der Verfilmung von Margaret Atwoods “The Handmaid’s Tale” sehen.

Evan Rachel Wood, 29, Schauspielerin – Mit 14 gelang ihr der Durchbruch in Hollywood, als sie in dem Teeniedrama “Dreizehn” berühmt wurde. Im vergangenen Jahr machte sich Wood nochmal einen Namen in der neuen HBO Serie “ Westworld”.

Lil Yachty 19, Musiker – Nachdem der junge Künstler auf der OVO Sound Beats 1 Show von Drake gespielt wurde, geht es für Lil Yachty nur noch bergauf. Mit einem Nummer 5 Singleeinstieg in die Billboardcharts gelang es ihm auf die Forbes Liste.