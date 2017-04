Harry Styles: Debütalbum kommt mit 10 Songs und einem schönen Rücken

Donnerstag, 13. April 2017, 15:34 Uhr

Nachdem wir seit letztem Freitag schon einmal die Single ‘Sign of the Times’ hören konnten, veröffentlichte der Ex-One-Direction Sänger Harry Styles nun die Trackliste seines Debütalbums, sowie das Veröffentlichungs-Datum.

Foto: SonyMusic

Die Fans sollten sich also den 12. Mai 2017 ganz fett mit „einem roten Stift im Kalender anmerken“, denn an diesem Tag kommt sein Album “Harry Styles” auf den Markt. Es werden 10 Songs darauf sein, neben seiner Debütsingle auch die Songs ‚Meet Me In The Hallway‘, ‚Carolina‘, ‚Two Ghosts‘, ‚Sweet Creature‘, ‚Only Angel‘, ‚Kiwi‘, ‚Ever Since New York‘, ‚Woman‘ and ‚From The Dining Table‘. Der Mädchenschwarm veröffentlichte auf Instagram auch das Cover der platte, es zeigt den jungen Mann von hinten. Dabei kann man sich ja nicht mal von vorne an ihm sattsehen. Ein anderes Bildchen zeigt ihn in einer rosa-Brühe schwimmend – mit einem fetten Goldfisch.

Über das neue Werk äußerte sich der 23-Jährige jüngst: “Es ist ähnlich wie eine Geburt – ohne den Schmerz natürlich. Es war sehr aufregend. Es war nervenzehrend. Aber auch schön, einen Job zu haben.”

Foto: Instagram/HarryStyles

Man darf nun hoffen, dass diesmal nicht so ein Problem bei Spotify auftreten wird wie vergangene Woche, wo sein Debüt-Song am Starttag gar nicht auf dem Streamingportal verfügbar war. „Insider“, wie sich Kommentatoren aus Redaktionsstuben gerne in ihren Artikeln selbst nennen nennen, sagten dazu: “Das ist ein Albtraum-Start für Harry’s Solokarriere und sein Plattenlabel wird nicht glücklich damit sein.” Weiter betonten sie, dass dieser Fehler einfach seine Chartplatzierung negativ beeinflussen wird. Nun, man wird es diese Woche sehen, wie gravierend dieser Technikfehler für ihn wird.

Hoffen wir mal für Harry Styles, dass es am 12. Mai keine solcher Probleme gibt und wie seine Fans mit 10 neuen Songs auf einmal von ihm klar kommen werden. (LB)