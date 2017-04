Jude Law kommt als Dumbledore in „Phantastische Tierwesen“

Donnerstag, 13. April 2017, 8:20 Uhr

Im Frühjahr beginnen die Dreharbeiten für den zweiten Teil des Franchise „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ und endlich ist klar, wer den jungen Albus Dumbledore spielen wird. Niemand anderes als Hottie Jude Law (44) konnte sich den Part unter den Nagel reißen!

Foto: WENN.com

Mit dieser Rolle geht auch für den hübschen Jude Law ein Traum in Erfüllung. Der gebürtige Brite hatte sich in der Vergangenheit immer wieder lautstark darüber beschwert, dass er nicht einmal gefragt worden war, ob er bei „Harry Potter“ mitspielen wolle. Jetzt bekam er eine viel bessere Rolle. Der Schauspieler wird in „Phantastische Tierwesen 2“ Albus Dumbledore, den späteren Schul-Direktor der Zauberschule Hogwarts, in seinen jungen Jahren spielen. Das berichtete das US-Magazin „Variety“.

Regisseur David Yates schwärmte von seinem neuen Fang: „Jude Law ist ein phänomenaler und talentierter Schauspieler, dessen Arbeit ich seit langem liebe. Ich freue mich darauf, endlich mit ihm arbeiten zu können und weiß, dass er die Charakterzüge von Dumbledore auf brillanter Weise einfangen wird.“

Somit werden die Fans ihn in den kommenden Filmen als den jungen Albus sehen, der zusammen mit Tierforscher Newt Scamander gegen Gellert Grindelwald kämpft. Außerdem wurde schon mehrfach angedeutet, dass in den folgenden Teil die Homosexualität von Dumbledore thematisiert werden wird.

Mit Jude Law an Bord wird der Cast des Blockbuster-Franchises immer und immer hochwertiger. Neben ihm stehen ab dem Frühling Oscar-Gewinner Eddie Redmanye (35), Hollywood-Goldie Johnny Depp (53) und Newcomerin Zoe Kravitz (28) vor der Kamera. Der Starttermin in den deutschen Kinos ist der 15. November 2018. Als nächstes ist Jude Law erstmal in „King Arthur“ zu sehen. (LK/Bang)