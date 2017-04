"The Hills"-Star Heidi Montag ist schwanger

Donnerstag, 13. April 2017, 11:21 Uhr

Neues aus unserer beliebten Serie „Was macht eigentlich…?“ Der ‘The Hills’-Star Heidi Montag erwartet erstmalig Nachwuchs. Eine schönere Nachricht könnte es für die Schauspielerin wohl kaum geben: Wie die 30-Jährige nun auf dem Cover der amerikanischen ‘Us Weekly’ preisgab, erwarten Heidi und ihr Ehemann Spencer Pratt ihr erstes gemeinsames Kind.

Foto: Lia Toby/WENN.com

So verriet der 33-Jährige stolz: „Heidi wollte Mutter sein seit dem Tag, an dem ich sie kennenlernte.“ Und Heidi wurde klar: „So langsam wird mir bewusst, dass ich ein Kind haben werde! Ich habe jedes Schwangerschaftsbuch gelesen und jetzt stelle ich fest, dass ich keine Ahnung habe.“ Damit ist Heidi nun die dritte im Bunde der ‘The Hills’-Stars. Denn auch ihre Kolleginnen Lauren Conrad und Whitney Port erwarten zum ersten Mal Nachwuchs.

Doch trotz der frohen Botschaft kann das Paar nicht gerade auf eine positive Vergangenheit zurückblicken: So sollen sie, wie berichtet, erst durch Heilkristalle und einer missglückten Musikkarriere Millionen verloren haben und auch in TV-Shows nicht gerade an Beliebtheit gewonnen haben. Zuletzt machte die schöne Heidi Schlagzeilen, weil ihr Vater wegen Inzest in Haft gekommen war. So soll er über mehrere Jahre hinweg ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Zu seiner Verteidigung soll er damals laut ‘TMZ’ gesagt haben: „Ich dachte, sie wollte es.“