"The Hitman's Bodyguard" mit Ryan Reynolds: Erster Trailer

Donnerstag, 13. April 2017, 17:35 Uhr

Ryan Reynolds (40) kommt dieses Jahr als sexy Bodyguard in die Kinos. Wer sich jetzt aber ein romantisches Remake des Klassikers mit Whitney Houston (1963 – 2012) vorstellt, liegt falsch. Schon im ersten Trailer der Action-Komödie mit dem „Deadpool“-Star und Samuel L. Jackson (68) fliegen die Schimpfwörter nur so durch den Raum.

Foto: Summit/Youtube

Die Stimme der verstorbenen Soul-Legende Whitney Houston trällert im Hintergrund des ersten Trailers von „The Hitman´s Bodyguard“. „I will always love you“ läuft, während Ryan Reynolds durch die Luft fliegt. Und Samuel L. Jackson in gnadenlos auslacht.

In der neuen Action-Komödie geht es um einen Auftragskiller, der nun selber einen Leibwächter braucht. Zugeben will er das allerdings nicht, weswegen sich Ryan Reynolds wie ein zweiter Schatten an den Mörder hängen muss. Und obwohl sich die beiden offensichtlich nicht leiden können, müssen sie sich zusammentun um ihren gemeinsamen Feind, einen verbrecherischen, osteuropäischen Diktator, gespielt von Gary Oldman (59), besiegen zu können.

„The Hitman´s Bodyguard“ passt perfekt in die bisherige Rollenauswahl von Ryan Reynolds. Der Kanadier ist bekannt dafür, Drehbücher zu lieben, die es ihm erlauben, zahlreiche Witze unter der Gürtellinie zu machen und gefühlt alle drei Sekunden Schimpfwörter wie „Motherfucker“ und „Fuck You“ zu sagen.

Es könnte also sein, dass da ein neuer Kinohit auf uns zurollt! Der Spass startet in den USA im August, ein hiesiger Kinostart ist noch nicht bekannt. (LK)