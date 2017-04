Vanessa Hudgens plaudert über ihre neuste Leidenschaft

Donnerstag, 13. April 2017, 14:09 Uhr

Vanessa Hudgens ist ein großer Yoga-Fan. Für die Schauspielerin fühle sich die Sportart eher wie eine Therapie an. Im Interview mit ‚Women’s Health‘ spricht sie über ihre Leidenschaft.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Am liebsten sei sie dabei mit mehreren Leuten zusammen: „Ich bin sehr wettbewerbsorientiert, wenn es um Sport geht. Ich bin dabei gerne unter Leuten, damit ich mit ihnen wetteifern kann.“ Die hübsche Brünette sei generell begeistert von sportlichen Aktivitäten: „Setz mich auf ein Fahrrad in einem Raum mit lauter Musik und ich bin glücklich. Es fühlt sich an wie tanzen, ohne, dass man dauernd überlegen muss, ob man auch ja gut aussieht.“ Wenn sie Kurse besucht, gebe sie alles und ziehe so auch andere mit: „Ich liebe es, vorne zu sein, weil ich mich dann noch mehr anstrenge und auch den restlichen Kurs damit anstecken kann. Das ist eine Win-Win-Situation.“

Im vergangenen Jahr offenbarte Disney, einen vierten Teil von ‚High School Musical‘ zu drehen, doch die Hauptdarstellerin hat mit dieser Zeit abgeschlossen. „Ich bin 28. Ich könnte eine Lehrerin sein, aber ich weigere mich, eine zu sein. Im Herzen bin ich noch immer ein Teenager. Daher werde ich dort vermutlich nicht mitwirken, aber ich bin gespannt, was dabei raus kommt“, gestand sie ‚E! News‘.