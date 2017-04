Best Dress of the Day (469): Nina Dobrev zeigt sich elegant

Freitag, 14. April 2017, 14:20 Uhr

Anlässlich der Filmpremiere von „The Promise“ am Mittwochabend in Los Angeles präsentierte sich Schauspielerin Nina Dobrev in einem angesagten, modernen Look auf dem roten Teppich.

Foto: Apega/WENN.com

Nina Dobrev in David Koma

Die 28-Jährige erschien in einem schicken Ensemble des Designers David Koma. Das Outfit überzeugte mit einer angesagten weißen Camisole und einem eleganten dunkelblauen Bleistiftrock. Hingucker waren silberne Verzierungen am Oberteil und ein edler V-Ausschnitt. Die Kombination setzte mit dem engen Schnitt Ninas Figur perfekt in Szene und zauberte eine schöne, feminine Silhouette.

Die „Vampire Diaries“-Darstellerin kombinierte ihren Look mit silbernen Pumps und einer weißen Clutch. Auch mit der Schuh-Wahl bewies Dobrev einmal mehr ihr Trendgespür, denn die luxuriösen Begleiter punkteten mit einem glänzenden und verspiegelten Absatz. Ihren schulterlangen Bob trug die schöne Bulgarin glatt und zu einem Seitenscheitel frisiert.

Uns konnte Nina mit ihrem Styling begeistern und ist somit unsere Mode-Queen des Tages! (HA)