Das hier liebt Selena Gomez besonders an The Weeknd

Selena Gomez liebt besonders den “reifen“ Charakter von The Weeknd. Die Sängerin war bereits in einer vier Jahre langen On-Off-Beziehung mit Justin Bieber, doch der 24-Jährige war wohl nicht erwachsen genug für die Künstlerin.

Mit dem ‚Starboy‘-Interpreten könnte die hübsche Brünette dagegen nicht glücklicher sein. Über ihre Beziehung zu dem 27-Jährigen verrät ein Insider: “Sie hat das Gefühl, sehr behütet zu werden, wenn sie bei ihm ist – so, als würde er ihr den Rücken freihalten. Er ist ein wenig älter und reifer und das gefällt ihr an ihm.“ Außerdem plaudert er gegenüber ‚E! News‘ aus: “Sie verstehen einander auf so vielen verschiedenen Ebenen – womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen, Musik, in der Öffentlichkeit zu stehen. Sie liebt es einfach, dass er ihr das Gefühl gibt, über der Welt zu schweben. Er setzt sie auf ein Podest und gibt ihr das Gefühl, dass sie das wichtigste und außergewöhnlichste Mädchen der Welt ist.“

Dies habe wahre “Wunder“ bezüglich ihres Selbstbewusstseins bewirkt: “Sie hat viel Selbstvertrauen, wenn sie bei ihm ist und es tut ihr gut.“ Die zwei Turteltauben würden am liebsten keine Sekunde ohne einander verbringen: “Sie können nicht genug voneinander bekommen. Wenn sie nicht zusammen sind, vermissen sie einander wie verrückt und können es nicht erwarten, wieder vereint zu sein. Sie facetimen und simsen jeden Tag.“