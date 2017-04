DSDS-Alptraum beendet: Alphonso Williams wieder im Rennen

Freitag, 14. April 2017, 18:39 Uhr

Der Mann hatte für Aufregung gesorgt: Alphonso Williams (54) wird am Samstag, den 15. April, um 20.15 Uhr, in der zweiten Live-Mottoshow „Mein Lieblingssong“ mit den anderen Top 10 Kandidaten bei „Deutschland sucht den Superstar“ antreten.

Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Fans und Zuschauer haben den Sänger aus Wiefelstede bei Oldenburg in einem 24-stündigen Online-Voting bei RTL.de mit überwältigenden 91 Prozent in die Liveshows gewählt. In der Show am Samstag Abend wird Alphonso Williams „Car Wash“ von der Gruppe Rose Royce singen. Somit ist der 54-Jährige wieder im Rennen. DSDS vergab eine Wildcard aufgrund eines enormen Shitstormes um die in keinster Weise nachvollziehbare Reduzierung der Top 16 Kandidaten des Recalls auf die Top 13 Kandidaten der Liveshows.

Umfrage zu DSDS: Dieter Bohlen sehr beliebt, Shirin David nicht

Auf RTL.de konnten die Zuschauer zwischen ihm und Benjamin abstimmen. Für Benjamin Timon Donndorf (25) aus Hagen stimmten 9 Prozent der Zuschauer. Andrea Renzullo stand aufgrund eines rechtlichen Problems nicht zur Wahl. International gibt es die Wildcard bereits seit Jahren, nun erstmals auch in Deutschland. Alphonso Williams: „Danke an RTL und die Zuschauer. Ich werde in der Liveshow alles geben und euch nicht enttäuschen!“