Kendrick Lamar: Neues Album "DAMN" ist da

Freitag, 14. April 2017, 11:24 Uhr

Heute wurde wird das neue Album „DAMN“ von Kendrick Lamar veröffentlicht. Mit der Überraschungsveröffentlichung im letzten Jahr von „untitled unmastered.“ hat Kendrick Lamar die Wartezeit auf sein neues Album verkürzen wollen.

Foto: Universal Music

Nachdem die erste Single „HUMBLE.“ das neue Werk des Grammy-Gewinners ankündigte und u.a. auf Platz 2 der US-Billboard Hot 100 Charts einstieg, gibt es nun das ersehnte neue Album von Kendrick Lamar. Während der Musiker zum Start lediglich Links zu seinem Werk auf Twitter verbreitete, kursierte tags zuvor schon ein Instagram-Video von Basketballstar LeBron James, der kopfnickend einige der Songs hörte.

Am Dienstag verkündete er über die Social Media Kanäle weitere Details zu seinem neuen Werk: „DAMN.“ heißt das neue Album. Als Feature-Gäste sind u.a. Rihanna („ROYALTY“) und U2 („XXX“) dabei, Songwriting-Credits teilt Lamar sich u.a. mit James Blake, Steve Lacy (The Internet), DJ Dahi, BadBadNotGood, 9th Wonder und The Alchemist. (KT/dpa)

Tracklist:

01. “BLOOD.”

02. “DNA.”

03. “ELEMENT.”

04. “FEEL.”

05. “ROYALTY.” (feat. Rihanna)

06. “PRIDE.”

07. “HUMBLE.”

08. “LUST.”

09. “LOVE.”

10. “XXX.” (feat. U2)

11. “GOD.”

12. “FEAR.”

13. “DUCKWORTH.”

Kendrick Lamar ist Headliner beim diesjährigen Coachella Festival, das am Wochende stattfindet. Einen Livestream vom Festival gibt es hier.