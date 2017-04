Kiiara: Neues von der US-Senkrechtstarterin

Samstag, 15. April 2017, 17:07 Uhr

„Ich schreibe Songs, um mich der Störgeräusche des Alltags zu entledigen und zu vergessen”, erklärte US-Senkrechtstarterin Kiiara vergangenes Jahr gegenüber dem Magazin „The Fader“ in einem Interview zu ihrer Multiplatin-prämierten Hit-Single “Gold” (über 370 Mio. Streams!).

Foto: Warner Music

Keiner nimmt der jungen Singer/Songwriterin derzeit den Wind aus den Segeln. Aktuell ist sie als Feature auf der neuen Linkin Park-Single “Heavy” zu hören und performte diese kürzlich gemeinsam mit der renommierten Formation live, im Rahmen der diesjährigen Echo-Preisverleihung. Diesen Freitag enthüllt Kiiara mit “Whippin” die erste Single ihrer im Mai erscheinenden EP und gibt am Sonntag ihr Debüt auf dem Coachella. In Kürze startet sie als Support von The Chainsmokers auf großangelegte Stadion-Tour durch die USA.