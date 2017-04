Nelly Furtado ist Single: "Jemand muss meinen Wikipedia-Eintrag aktualisieren"

Samstag, 15. April 2017, 13:47 Uhr

Nelly Furtado hat sich heimlich von ihrem Ehemann getrennt. Was war das für eine Überraschung! Die 38-jährige Sängerin gab während ihres Auftritts in der britischen Talkshow ‘Loose Woman‘ ganz überraschend ihre Trennung bekannt. Aber auch ihre Hochzeit im Jahr 2008 mit dem Toningenieur Demacio Castellon kam genauso aus dem Nichts.

Foto: ITV/Supplied by WENN

Doch von Trauer war in der Sendung nichts zu spüren und Nelly haute unverblümt raus: „Ich bin wieder Single. Irgendwer muss meinen Wikipedia-Eintrag aktualisieren. Das bringt mich sonst nicht in meinem Liebesleben weiter.“ Laut dem ‘OK Magazin’ stellte die gebürtige Kanadierin klar, dass die Trennung von ihrem Noch-Ehemann im Sommer 2016 heimlich und friedlich abgelaufen sei, es ihr jedoch noch schwerfalle, alles vollständig zu verarbeiten. Dafür nutzte sie nach eigenen Angaben einige ihrer neuen Songs, die auf ihrem sechsten Album ‘The Ride’ zu hören sein werden.

Gegenüber der ‘Cosmopolitan’ hatte die Sängerin erklärt, wie es ihr bei der Arbeit an der neuen Platte, die vor zwei Wochen (31. März) erschienen ist, ergangen war: „Ich kam zerbrochen [ins Studio]. Ich war wirklich leer. Aber wie es das Klischee will, wenn du gerade etwas durchmachst, kann das so gut fürs Songs schreiben sein. Ich hasse es, so etwas zu sagen, weil die Leute dann denken, sie müssen etwas Schlimmes durchmachen, um gute Sachen zu schreiben, was meiner Meinung nach nicht stimmt… aber ich bin zweifellos stolzer auf diese Lyrics, als auf alle anderen, die ich je geschrieben habe.“

Vorerst wolle sie sich aber erst einmal auf ihre 13-jährige Tochter Nevis konzentrieren, die aus der Beziehung mit ihrem Ex-Freund Jasper Gahunia stammt.