Ricky Martin wird Reality-TV-Serienstar

Nun steigt auch er noch ins Reich der Reality-TV-Darsteller hinab: Ricky Martin soll eine eigene Serie bekommen. Die Sendereihe soll auf dem Sender VH 1 laufen.

Ricky mit Jwan und den Zwillingen Valentino und Matteo. Foto: WENN.com

In der Ankündigung der Serie, die bereits im Juni Premieren haben wird, heißt es, sie werde ein “aufschlussreicher, noch nie gesehener Bericht über einen der zurückgezogensten globalen Superstars unserer Zeit sein“. Da darf man ja tatsächlich gespannt sein! Der 45-Jährige hatte nach seinem Outing im Jahr 2010 zuletzt einiges Private verraten, so auch dass er derzeit damit beschäftigt sei, seine Hochzeit mit seinem Verlobten Jwan Yosef vorzubereiten. Das Paar ist seit fünf Monaten verlobt. Über sein jahrelanges Versteckspiel sagte Martin im Interview mit RTL: „Ich war nicht frei, sondern gefangen. Ich musste auf so viele Dinge Acht geben, um mich nicht zu verraten“.

Der lateinamerikanische Sänger war 2008 mit Hilfe einer Leihmutter Vater von Zwillingen geworden. Derzeit tritt er in Las Vegas mit einer eigenen Showreihe auf und wird auch in der Krimireihe „American Crime Story“ über den Tod des legendären Modemacher Gianni Versace eine Rolle übernehmen. (PV)