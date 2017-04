Best Dresses of the Day (470): Alessandra Ambrosio und Co. beim Coachella-Festival

Sonntag, 16. April 2017, 14:20 Uhr

Momentan trifft sich das „Who is Who“ der High Society und Bloggerszene beim Coachella Festival im kalifornischen Indio. Zwischen Musik, Wüste, Palmen und Kunst zeigen sich Stars wie Alessandra Ambrosio oder Paris Hilton in angesagten Hippie-Klamotten.

Foto: FayesVision/WENN.com

Alessandra Ambrosio

Alessandra erschien anlässlich eines Events des Dessous-Labels „Victoria’s Secret“ in einem schicken Ensemble, bestehend aus einer hellen Jeans-Shorts, einem kurzen Oberteil aus Spitze und einer dazu passenden Jeansjacke. Hingucker war ein brauner Gürtel und ebenso braune Cowboy-Boots. Natürlich spielen beim Coachella-Styling auch die richtigen Accessoires eine wichtige Rolle. Die 36-Jährige wählte eine angesagte Pilotenbrille, verspielte Halsketten und Armbänder.

Foto: WENN.com

Lucy Mecklenburgh

Auch Society-Lady Lucy Mecklenburgh konnte sich mit ihrem Outfit sehen lassen. Die 25-Jährige überzeugte mit einem schicken Mini-Kleid in Rosa, welches mit trendy Carmen-Ausschnitt alle Blicke auf sich zog. Das kurze, moderne Dress zauberte einen mädchenhaften und gleichzeitig eleganten Auftritt.

Lucy kombinierte ihr Kleid mit schwarzen, geschnürten High Heels und einer weißen Clutch.

Foto: FayesVision/WENN.com

Josephine Skriver

Topmodel Josephine Skriver gehörte ebenfalls zu den Gästen des „Victoria’s Secret“-Events und sorgte mit ihrem extravaganten Look zweifelsfrei für Aufsehen. Die 24-Jährige überzeugte mit einem Styling ganz in Hellblau. Ihr bauchfreies Oberteil bestach als stylisher BH mit edlen Verzierungen aus Spitze und angesagtem Neckholder-Schnitt. Um ihre knappe Shorts trug Josephine eine Art Gürtel, an den ein Rock angesetzt war, der mit Fransen und Nieten punkten konnte.

Wir sind von den Looks der drei Damen begeistert und freuen uns auf noch mehr Fashion-Inspiration vom Coachella Festival! (HA)