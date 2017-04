Mel B: Trennungskrieg geht munter weiter

Sonntag, 16. April 2017, 10:37 Uhr

Mel B soll eine Affäre gehabt haben. Die ehemalige Spice Girls-Sängerin und der britische Musikguru Simon Cowell hatten eine Affäre. Das behauptet zumindest ihr Noch-Ehemann Stephen Belafonte. Vor dem X-Factor-Finale 2014 soll der 41-Jährige komplett ausgerastet sein und seine Frau des Ehebruchs beschuldigt haben.

Foto: FayesVision/WENN.com

In der Folge kam es zu einem mysteriösen Krankenhausaufenthalt der schönen Brünetten. Bei der Show war sie anschließend mit blauen Flecken an den Armen zu sehen. Ein Bekannter des Paares berichtete gegenüber ‘The Sun‘: “Stephens Eifersucht zu dieser Zeit führte zu massiven Problemen in ihrer Ehe – er war sicher, dass etwas zwischen ihr und Simon lief. Er mochte es nicht, dass Mel zu ihm aufgeschaut hat und viel über ihn sprach.“ Das war offensichtlich keine Ausnahme. Wie der Bekannte weiter erzählte, sei der Produzent häufig neidisch geworden, wenn seine Ehefrau mit anderen Leuten Zeit verbrachte, die er nicht gut kannte. Für die Anschuldigungen einer Affäre zwischen Mel B und Simon Cowell gibt es jedoch keine Beweise.

Ein angeblicher Insider aus X-Factor-Kreisen betonte, dass gar nicht Wahres daran sei. Bereits Anfang des Monats wurde bekannt, dass Simon Cowell der Sängerin bereits vor drei Jahren helfen wollte, aus ihrer unglücklichen Ehe zu entfliehen.