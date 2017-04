Selena Gomez, The Weeknd & Co: Promi-Looks beim Coachella-Festival

Sonntag, 16. April 2017, 9:29 Uhr

Das Coachella-Festival in Kalifornien gehört zu den wichtigsten Fashion-Events des Jahres – ob man das will der nicht! Klar, hauptsächlich geht es um die Musik von Stars wie Lorde (20), Lady Gaga (31) und DJ Khaled (41), aber die Outfits der berühmten Festival-Besucher sind mindesten genauso wichtig. Auf Instagram flattern jetzt schon die ersten Looks ein.

Supermodel Alessandra Ambrosio (36)

Das ehemalige „Victoria´s Secret“-Model gehört zu den Dauergästen auf dem Coachella. Und auch dieses Jahr ist die zweifache Mama wieder mit ihren Girls in ultraknappen Shorts unterwegs.

Kylie Jenner (19)

Ich-Darstellerin Kylie Jenner achtet sonst sicher immer auf ihre Ernährung, aber auch sie weiß, wenn man tagsüber trinkt, muss man eine gute Grundlage im Magen haben. Selbst im absolut nichts versteckendem Mini-Kleid gönnt sie sich einen Burger mit Pommes.

Vanessa Hudgens (28)

Für das Hippie-Girl Vanessa Hudgens gehört das Coachella zu den festen Eckdaten des Jahres. Dort kann sie ihr inneres Blumenmädchen voll und ganz raus lassen. Zum Tag eins, trägt sie schwarze Jeansshorts mit einem Crop-Top und einem langen Sommermantel mit floralem Druck.

Selena Gomez (24) und The Weeknd (27)

Das wird ein Fest für die Paparazzi. Schon jetzt ist bekannt, dass das Super-Paar gerade angekommen sind. Selena zeigt sich ungewöhnlich simple mit Jeans und weißen T-Shirt, während ihr Baby-Bae The Weeknd wieder seinen typischen Hipster-Look trägt mit coolem Vintage-Hemd.

Lady Gaga

Die Pop-Ikone wird dieses Jahr auf dem Festival performen. Gerade ist sie noch privat unterwegs, aber wenn das hier tatsächlich ihr Outfit ist, dann „Hallelujah“, wird sie sicher keinen Moment unerkannter Privatssphäre auf dem Coachella haben. Es geht halt immer auch ’ne Spur ordinärer… (LK)